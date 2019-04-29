TBMM'de yarın CHP, İYİ Parti ve HDP grup toplantıları gerçekleşecek. Genel Kurul ise, saat 15.00'te gündem dışı konuşmalarla başlayacak. Genel Kurul'da Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri görüşülecek. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle çarşamba günü çalışmalarına ara verecek Genel Kurul'un perşembe günü çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.
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TBMM Yarın Çalışmalarına Başlayacak
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle 24 Şubat'ta ara verilen çalışmalara yarın başlanacak.
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