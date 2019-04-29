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TBMM Yarın Çalışmalarına Başlayacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle 24 Şubat'ta ara verilen çalışmalara yarın başlanacak.

TBMM Yarın Çalışmalarına Başlayacak mask
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TBMM'de yarın CHP, İYİ Parti ve HDP grup toplantıları gerçekleşecek. Genel Kurul ise, saat 15.00'te gündem dışı konuşmalarla başlayacak. Genel Kurul'da Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri görüşülecek. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle çarşamba günü çalışmalarına ara verecek Genel Kurul'un perşembe günü çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.

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