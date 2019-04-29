Taksim Meydanı ve çevresine 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında kamyonetlerle polis bariyerleri getirildi. Bariyerler görevliler tarafından araçtan indirilirken, çeşitli yerlere konuşlandırıldı. Gezi Parkı çevresi, Taksim Cumhuriyet Anıtı önü, İstiklal Caddesi girişine bırakılan bariyerlerin önümüzdeki günlerde gerek görülecek cadde ve sokak başlarına yerleştirilmesi bekleniyor.
Bugün 17:19 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 17:20 TSİ
Taksim Meydanı’na Polis Bariyerleri Getirildi
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi kutlamalara kapalı olan Taksim Meydanı’na ve çevresindeki önlemler kapsamında kamyonetlerle polis bariyerleri getirildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz