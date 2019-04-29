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Taksim Meydanı’na Polis Bariyerleri Getirildi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi kutlamalara kapalı olan Taksim Meydanı’na ve çevresindeki önlemler kapsamında kamyonetlerle polis bariyerleri getirildi.

Taksim Meydanı’na Polis Bariyerleri Getirildi mask
Taksim Meydanı’na Polis Bariyerleri Getirildi mask
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Taksim Meydanı ve çevresine 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında kamyonetlerle polis bariyerleri getirildi. Bariyerler görevliler tarafından araçtan indirilirken, çeşitli yerlere konuşlandırıldı. Gezi Parkı çevresi, Taksim Cumhuriyet Anıtı önü, İstiklal Caddesi girişine bırakılan bariyerlerin önümüzdeki günlerde gerek görülecek cadde ve sokak başlarına yerleştirilmesi bekleniyor.

(Sümer Avcı /İHA)

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