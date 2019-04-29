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İstanbul Havalimanı 26 Nisan'da En Yoğun Günün Yaşadı

Açıldığı günden beri yolcu ve uçak sayısı her geçen gün artan İstanbul Havalimanı 26 Nisan’da bin 221 sefer ve 201 bin 31 yolcu ile en yoğun gününü yaşadı.

İstanbul Havalimanı 26 Nisan'da En Yoğun Günün Yaşadı mask
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Açılmasının ardından yerli ve yabancı bir çok havayolunun ilgi odağı olan İstanbul Havalimanı yolcu ve uçuş rekoru kırıldı. Günde 5 uçuş ile faaliyete başlayan İstanbul Havalimanı’na 26 Nisan 2019 günü bin 221 uçak iniş ve kalkış yaptı. Aynı gün iç ve dış hatlarda toplam 201 bin 31 yolcu İstanbul Havalimanı’nı kullandı. 26 Nisan günü İstanbul Havalimanı’na toplam 607 iç ve dış hatlar seferi iniş gerçekleştirdi ve 101 bin 727 yolcuyu İstanbul’a getirdi. İstanbul Havalimanı’ndan kalkış yapan 614 iç ve dış seferinde de 99 bin 304 yolcu İstanbul Havalimanı’nı kullandı. 27 Nisan’da ise bu sayı bin 193 sefer ve 198 bin 428 yolcu olarak gerçekleşti.

(Tuncer Cengiz /İHA)

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