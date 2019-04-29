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Ankaralılara Valilikten "Yüksek Ses" Uyarısı

Valilikten Türk Havacılık Uzay Sanayii F-16 uçuş programına ilişkin yapılan açıklamada, "Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ tarafından 30 Nisan 2019 Salı günü 10.00-11.00 saatleri arasında 4E çalışma sahasında (Mürted Hava Meydan Komutanlığı Kahramankazan) gerçekleştirilecek bir saatlik F-16 uçuşu sırasında ses hızının üstüne çıkılacaktır.

Söz konusu uçuş sırasında oluşacak ses nedeniyle vatandaşlarımızın endişeye kapılmaması için bu duyurunun yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur" denildi. (İHA)