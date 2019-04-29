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Kerimcan'a Avukatlardan Suç Duyurusu

Bursa Barosu avukatları, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında "hayasızca hareketlerde bulunma" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Bursa Barosu avukatları Merve Saruhan Altıngöz ile Melih Altıkardeşle mask
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Kerimcan'a Avukatlardan Suç Duyurusunda Bulundular

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’ın dün sosyal medya hesabından yaptığı cinsel içerikli paylaşımın ardından Bursa Barosu avukatları Merve Saruhan Altıngöz ile Melih Altıkardeşler harekete geçti. İki avukat, Durmaz hakkında ’hayasızca hareketlerde bulunma’, ’cinsel taciz’ ve tespit edilecek bütün suçlardan suç duyurusunda bulundu.

Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusu

Avukat Melih Altıkardeş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ben bir kız babasıyım. Benim kızım o görüntüleri izleseydi yaşayacağı travmanın hesabını kim verecekti.

Toplumun sesi olmak istedik ve ’Görüntüler bana ait değil, o görüntüyü avukatıma gönderecektim’ diyerek bizleri aptal yerine koyan bu şahıs hakkında savcıları göreve davet ettik. Toplumda bu tür şeyler yaşanmasını istemiyoruz, gereğinin yapılacağına inanıyorum." dedi.

Bursa Müracaat Savcılığına başvuran avukatların suç duyurusunun ardından savcılık tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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