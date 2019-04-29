Hercai Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Hercai 8. Bölümde Neler Olacak?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai, geniş izleyici kitlesiyle takip edilmeye devam ediyor. Sevilen dizi bu hafta yayınlanacak olan 8. bölümüyle yine sevenlerini ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Dizininin hayranları Hercai 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. İşte yayın hayatına girdiği günden bu yana reyting listelerinin zirvesinden inmeyen Hercai dizisinin yeni bölümü hakkında merak edilenler…

Yayın hayatına başladığı günden itibaren izleyicisini her geçen gün artırmasıyla, geniş bir seyirci kitlesine ulaşan Hercai, benzersiz senaryosu ve muhteşem oyunculuklarıyla büyük beğeni topluyor. Hercai bu hafta yayınlanacak olan 8. bölümüyle yine hayranlarını ekran başına kilitleyecek. Hercai 8. bölüm dizinin yayın günü olan 3 Mayıs Cuma günü ATV ekranlarındaki yerini alacak.

Hercai 8. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

Büyük bir ilgiyle takip edilen Hercai 8. bölüm fragmanı ATV tarafından yayınlandı. Yapımcılık görevini Banu Akdeniz’in üstlendiği ve yönetmenliğini Cem Karcı’nın yerine getirdiği Hercai, Mia Yapım imzasıyla ekranlara gelmeye devam ediyor.

Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda Akın Akınözü, Ebru Şahin, Macit Sonkan, Oya Unustası, Serhat Tutumluer, İlay Erkök, Ayda Aksel, Gülçin Santırcıoğlu, Tansu Taşanlar gibi Türk televizyonlarının sevilen yüzlerinin bulunduğu Hercai dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor.

Her hafta hayranlarını ekran başına kilitleyen Hercai dizisi bu hafta da yayınlanacak olan 8. bölümüyle sevenlerine muhteşem dakikalar yaşatacak. Dizinin yayıncı kuruluşu olan ATV, hem televizyon ekranlarından hem de internet üzerinden Hercai 8. bölüm tanıtım filmini yayınlayarak yeni bölümde yaşanacaklar hakkında dizinin sevenlerine ipuçları verdi. İşte Hercai yeni bölüm fragmanı ve fragmanda yaşananlar…

Hercai 8. bölüm fragmanında Miran, Reyyan’ın durumuna çok üzülüyor. Öte yandan Miran Hazar’a silah çekiyor. Hazar kızına Miran’ın öfkeli olmasının sebebini anlatıyor. Azat plaonik aşk yaşamanın acısıyla yüzleşiyor. Reyyan ortadan kayboluyor ve kimse ondan haber alamıyor. Azat kendinden geçiyor.

Son dönemde Türk televizyon yapımları arasında geniş izleyici kitlesinin beğenisini alarak reyting listelerinde zirvede yer alan ve rekor üstüne rekor kıran Hercai dizisi, ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Hercai dizisi yayın hayatına başladığı günden bu yana izleyici kitlesini her geçen gün artırmayı başardı.

Böylelikle son dönemde televizyon üzerinden yayınlanan Türk dizileri arasında açık ara farkla en çok beğenilen yapım olmaya devam ediyor. Senaryosu ve muhteşem oyunculuklarıyla hayranlarını her hafta yayın saatinde ekranlara kilitleyen Hercai dizisi bu hafta yayınlanacak olan 8. bölümüyle de diziseverlere soluksuz bir akşam vaat ediyor. Sürükleyici hikayesi ile her hafta adından söz ettirmeyi başaran Hercai dizisi, özellikle sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer almayı da sürdürüyor.

Bu hafta 3 Mayıs Cuma günü ATV ekranlarından izleyicilerle buluşacak olan Hercai dizisinde yayınlanacak olan bölüm geniş izleyici kitlesi tarafından merakla bekleniyor. Dizinin 26 Nisan Cuma günü yayınlanan 7. bölümü de her zaman olduğu gibi gerek senaryosu gerekse de muhteşem oyunculuk performanslarıyla çok konuşuldu. Hercai 7. bölüm özeti, sevilen dizinin son bölümünü kaçıranlar için yazımızda…

Hercai 7. Bölümde Neler Oldu? Hercai Son Bölüm Özeti…

Hercai dizisinin son bölümünde yine nefesler tutuldu. Hercai 7. bölümde; Azat, Reyyan’ı kaçırıyor. O anda orada bulunan Gönül yaralanıyor. Miran Gönül’ü apar topar hastaneye yetiştiriyor. Miran, Reyyan’ın Azat tarafından kaçırıldığına ihtimal vermek istemiyor. Reyyan’ın gözlerine baktığında kendini sevdiğini gördüğüne inanan Miran, Reyyan’ın hiçbir suretle kendisini terk etmeyeceğini söylüyor. Bunun yanında Azat ve Gönül’ün bağ evine ne şekilde geldiği merak ediyor. Fırat, olayların kaynağının Yaren olduğunu fark ediyor ancak Miran’a bu durum hakkında tek bir söz dahi etmiyor.

Azat, Reyyan’ı hastaneye götürüyor. Kendinden geçmiş bir durumda olan Reyyan, “bırakma beni Miran” diye sayıklıyor. Bu sözleri kendi kulaklarıyla duyan Azat adeta yıkılıyor. Azat onunla konuşarak Gönül hakkında ortaya çıkan şüpheleri yok ediyor. Araştırmaları sonucunda Miran’ın evli olduğunu öğrenen Azat, gözyaşlarına boğularak “doğruymuş” diyor.

Hastanede kendine gelen Gönül başında annesinin durduğunu fark ediyor. Daha sonra Miran, onunla konuşmak için odaya giriyor. Gönül, Miran’ın Reyyan’ı sevdiği gibi ona olan aşkını anlatıyor ve Reyyan’ın artık gittiğini açıklıyor.