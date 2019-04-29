Beşiktaş Evinde Ankaragücü’nü 4-1 Mağlup Etti

Spor Toto Süper Lig’in 30. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile MKE Ankaragücü Vodafone Park’ta karşı karşıya geldi. Ankara ekibini 4-1 skorla mağlup etmeyi başaran siyah beyazlılar, puanını 59 yaptı ve lider Başakşehir ile aradaki puan farkını 3’e kadar düşürdü. MKE Ankaragücü ise son 10 maçında 2. yenilgisini alarak bu haftayı kayıpla kapattı.

Her dakikası yüksek tempoda oynanan maçta gülen taraf 4-1’lik skorla Beşiktaş oldu. Kara Kartallar bu sonuçla Spor Toto Süper Lig’de 30 haftada 59 puan toplamayı başardı. Lider Başakşehir’in evinde Göztepe’ye 0-2’lik skorla yenilmesinin ardından bu haftayı 62 puanla kapatmasıyla aradaki puan farkı 3’e kadar düşmüş oldu.

Ankaragücü Son 10 Maçta 2. Yenilgisini Aldı

Ankaragücü ise umutlu gittiği İstanbul deplasmanından üzgün ayrıldı. Spor Toto Süper Lig’de bu mücadeleye kadar son dokuz haftada sadece 1 yenilgisi olan ve 4 galibiyet ile 4 beraberliği bulunan Ankaragücü, Kara Kartal karşısında maça iyi başlasa da ilk dakikalarda şok bir gol yedi. Burak Yılmaz’ın bireysel becerilerini konuşturduğu gol ile skor tabelasında geriye düşen Ankaragücü, kısa sürede golün şokunu atlattı ve maça ortak oldu. Ankaragücü’nün sağ ve sol kanattan gerçekleştirdiği etkili hücumlarda Karius kalesini gole kapatmayı başardı.

Başkent temsilcisi Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkana kadar ki son 9 haftalık süreçte kalesinde sadece 7 gol görmüştü. Süper Lig’de en az gol yiyen 3 takımdan biri konumunda olan Ankaragücü, savunmada gösterdiği başarıyla lider Başakşehir ve liderin takipçisi Galatasaray ile bu açıdan aynı başarıyı göstermeyi bildi. Ancak Vodafone Park deplasmanında kalesinde 4 gol gören Ankaragücü’nün bu etkili istatistiği de sonuçsuz kalmış oldu.

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan İsyan Etti

Ankaragücü teknik direktörü Mustafa Kaplan, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında karşılaştıkları Beşiktaş maçının ardından spor kamuoyuna maç hakkındaki düşüncelerini açıkladı. Bu maç hakkında önemli değerlendirmelerde bulunan başkent temsilcisinin teknik direktörü, maçın hakemine de eleştirilerde bulundu.

“Farklı bir şey konuşmak istiyorum.” diyerek sözlerine başlayan Mustafa Kaplan, Beşiktaş’ı tebrik ettiğini ve konuk oldukları ekibin galibiyetine gölge düşürmek istemediğinin altını çizdi. Kazanmak için sahaya çıktıklarını belirten Kaplan, ilk yarı Beşiktaş’tan daha iyi oynadıklarını ifade etti.

“Ancak Ante Kulusic’e vurulan bir dirsek var” diyen başarılı çalıştırıcı, bu pozisyonda kart çıkması gerektiğini belirtti. Oyuncusunun burnunun çatladığını ve bunu da hakemlere anlattıklarını ifade eden Mustafa Kaplan, hakemlerin oralı olmayarak bu şekilde düşünmediklerini söyledi. “Oyuncumun 3 kartı var, kenara alacağım ama hakem gidip 4. kartını gösteriyor. Diğer takıma neden göstermiyorsun?” diyerek maçın hakemine tepkisini belirten Mustafa Kaplan, bu yenilgileri sonrasında camialarından özür diledi. “Mağlup olabilirdik ama 4 gol olmamalıydı.” diyen başkent temsilcisinin teknik patronu, kendilerini küme düşecek takımlar arasında hiçbir zaman görmediklerini ifade etti. Başarılı çalıştırıcı rakipleri Beşiktaş’ı kutladıktan sonra herkese başarılar dileyerek sözlerini noktaladı.

Mustafa Kaplan’ın Umduğu Olmadı

En son 2001 yılında Beşiktaş’ı kendi evinde yenme başarısı gösteren Ankaragücü’nde o dönem teknik direktörlüğünü yapan Ersun Yanal’ın ekibinde bugünkü teknik direktör Mustafa Kaplan da yer alıyordu. O maçta kulübede yardımcılık yapan Kaplan, zorlu deplasmandaki 3 puan hasretine son vermek istese de umduğunu bulamadı ama takımının ortaya koyduğu performans ve mücadele örneği ile yine de taraftarından alkış almayı başardı.

Maçtan Dakikalar

dakikada gelişen Ankaragücü atağında Origill’in çapraz açıdan çektiği şutunda kaleci Karius topun sahibi oldu. dakikada Güven Yalçın’ın pasıyla sol bölgede topla buluşan Burak Yılmaz birebir kaldığı rakibinden şık bir şekilde sıyrılarak topa çok sert vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-0 dakikada Canteros’un ortasına Pazdan kafayı vurdu topu Karius güçlükle kornere çelmeyi başardı. dakikadaki Sedat Ağçay’ın etkili şutunu Karius kornere çeldi.

İkinci Yarı