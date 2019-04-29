Gençlerbirliği Karabükspor Karşısında Kritik Maça Çıkıyor

Spor Toto 1. Lig’in 31. hafta müsabakasında Kardemir Karabükspor evinde lider Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Başkent ekibinde istenilen sonuçlar alınmasının ardından bu maç sonucunda Süper Lig’e çıkma durumu garanti altına alınabilecek. Heyecanla beklenen maç öncesi ortaya çıkan ilginç detaylar yazımızda…

Spor Toto 1. Lig’in bitimine 4 hafta kala her maç tüm takımlar için büyük önem taşımaya devam ediyor. Geride kalan haftalarda topladığı puanlarlar ligin lideri konumunda olan Gençlerbirliği, ligin sonuncusu pozisyonunda olan Kardemir Karabük spor’a konuk oluyor. Karşılaşma öncesinde bu güne kadar Spor Toto 1. Lig’de çıktığı 30 maçta 64 puan toplama başarısı gösteren Gençlerbirliği’nde hedef galibiyet.

Sezona eksi 3 puanlık ceza ile başlayan ve daha sonra aldığı beraberlikler ile puanını 0 yapan Kardemir Karabük ise ligin sonunda yer alıyor. İki takım arasından 1. Lig’in ilk yarısında oynanan müsabakayı Gençlerbirliği evinde 6-0’lık skorla kazanmayı bilmişti. Bu maçta da galibiyet parolasıyla maça çıkacak olan başkentin siyah kırmızılıları Kardemir Karabükspor deplasmanında emin adımlarla yürüdüğü şampiyonluk yolunda bir kayıp yaşamak istemiyor.

Karabükspor – Gençlerbirliği Maçı Saat Kaçta Hangi Kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de lider Gençlerbirliği’nin oynayacağı 30. hafta mücadelesinde heyecan giderek artıyor. Liderin puan kaybetmesini bekleyen şampiyonluk yolundaki rakipleri de Gençlerbirliği’ne gönül vermiş taraftarlar kadar bu maça odaklanmış durumda. Çünkü zorlu 90 dakika başkent temsilcisinin istediği şekilde sonuçlandığı takdirde, Gençlerbirliği’nin gelecek sezon Süper Lig’de mücadele etmesi garantilenmiş oluyor. Bu bakımdan ayrı bir öneme sahip olan maçta 1. Lig’de şampiyonluğa koşan tüm takım tarafları söz konusu maçın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor.

Karabükspor’un stadı olan Dr. Necmettin Şeyhoğlu stadında oynanacak olan bu mücadele saat 19.00’da başlayacak. Maçı hakem Batuhan Gültek yönetecek. Taraftarlar bu maçı, canlı olarak Bein Sports MAX HD 2 kanalından takip edebilirler.

Gençlerbirliği açısından kritik bir virajın dönüleceği karşılaşma öncesinde Spor Toto 1. Lig’de geride kalan 30 haftada, 20 galibiyet 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan başkent ekibi lider konumunda bulunuyor. Bununla beraber Gençlerbirliği’ni evinde konuk edecek olan K. Karabükspor ise 1.Lig’de geride kalan haftalarda çıktığı 30 maçta aldığı3 beraberlik ve 27 mağlubiyet ile ligin son sırasında bulunuyor.

Karabükspor – Gençlerbirliği Maçı Muhtemel 11’ler

Karabükspor : O. Rybka, H. Aslantas, I. Dogan, Ó. I. Skúlason, A. Kravchenko, B. Basdas, A. Bliznichenko, C. Gülselam, M. Yatabaré, C. Tanase, G. Grozav

Gençlerbirliği: J. Hopf, A. Oguz, U. Ciftçi, A. Scekic, S. Politsevich, L. Claro, Jailton, A. Khalili, P. Skuletic, S. Sessegnon, E. Manu

“Rakibin Durumu Bizi İlgilendirmiyor”

Karabükspor teknik direktörü İlhan Özer, Spor Toto 1. Lig 31. hafta mücadelesinde sahalarında konuk edecekleri Gençlerbirliği maçı hakkında spor basınına açıklamalarda bulundu. “Ligin lideriyle zorlu bir maça çıkacağız” diyen deneyimli çalıştırıcı, Gençlerbirliği’nin lider olması ve bu maçta istenilen puanların alınmasıyla Süper Lig’e çıkmayı garantileyecek olmasının kendilerini hiç ilgilendirmediğini ifade etti. Başkent ekibine karşı da bugüne kadar diğer rakiplerine karşı oynadıkları şekilde çıkıp mücadele vereceklerinin altını çizdi

Karabükspor teknik direktörü İlhan Özer, Hasan Doğan Tesisleri’nde spor basınına açıklamalarda bulundu. Haftalar öncesinde ligden düşmelerinin kesinleştiğine dikkat çeken Özer, sahalarında konuk edecekleri başkent ekibini şampiyonluğa en yakın aday konumunda olduğunu açıkladı. Güçlü rakiplerinin kağıt üzerinde favori olduğunu ifade eden Özer, buna rağmen maçların oynanmadan kazanılmadığına vurgu yaptı. Ligin lideriyle zor bir maça çıkacaklarını sözlerine ekleyen deneyimli çalıştırıcı, bu maça en iyi şekilde hazırlandıklarını da belirtti.

“Rakibin durumu bizi ilgilendirmiyor, biz çıkıp mücadelemizi vereceğiz” diyerek ligde artık son maçlarına çıktıklarını hatırlatan İlhan Özer, gelecek sezon da bir alt ligden tekrar 1. Lig’e dönme mücadelesi vereceklerini belirtti. “İnşallah takım olarak zor süreci geride bırakır, eski güzel günlere döneriz” temennisinde bulunan K. Karabükspor teknik direktörü İlhan Özer, taraftarlarını da maça beklediklerini ve oyuncularının bu desteğe ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Hakem Batuhan Gültek’in yöneteceği Kardemir Karabükspor – Gençlerbirliği maçı Dr. Necmettin Şeyhoğlu stadında oynanacak. Saat 19.00’da başlayacak olan mücadele Bein Sports MAX HD 2 kanalından naklen yayınlanacak.