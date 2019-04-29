Tek Başına Konser Veren İlk Sanatçı Münir Nurettin Selçuk Kimdir?

Bestekar ve Ses Sanatçısı Münir Nurettin Selçuk Kimdir?

Bestekar ve ses sanatçısı Münir Nurettin Selçuk bu yıl vefatının 38. yılı olması sebebiyle anılıyor. İnternet üzerinden yapılan araştırmalarda Türk bestekar ve ses sanatçısı hakkında Münir Nurettin Selçuk kimdir sorusu gündemdeki yerini koruyor. Ünlü bestecinin hayat hikayesini öğrenmek isteyen internet kullanıcıları, araştırmalarına devam ediyor. Bu kişiler için hazırladığımız bu yazımızda ünlü sanatçı Münir Nurettin Selçuk’un hayat hikayesi ile ilgili olarak önemli bilgileri bulabilirsiniz.

Münir Nurettin Selçuk Kimdir?

Münir Nurettin Selçuk 1900 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Babası Mehmed Avni Nureddin Bey, annesi ise Fatma Hanife Hanım’dır. İlkokulu Beyazı İbtida-i Mektebi’nde okuyan Münir Nurettin Selçuk, daha sonra Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi’nin ardından Kadıköy Sultanisi’nde eğitimini tamamlamıştır.

Küçük yaşlarından itibaren müziğe olan yeteneğini sergilemeye başlayan Münir Nurettin Selçuk, henüz 10 yaşındayken sesinin güzelliğini fark ettirmiştir. Daha sonra 15 yaşına geldiğinde Kadıköy’de bulunan Darülfeyzi Musiki Mektebi’ni kazanan Münir Nurettin Selçuk, bu okulda 3 yıl eğitim gördükten sonra, okulun profesyonel ekibiyle ilk konserine çıktı.

Müzik alanında kariyerini inşa etmeye başlayan Münir Nurettin Selçuk, o dönemler Darülelhan adıyla hizmet veren İstanbul Belediyesi Konservatuarı’nın açmış olduğu sınavı başarıyla tamamlayarak bu kurumda eğitim görmeye hak kazandı. Ailesinin ısrarıyla ziraat üzerine eğitim almak için 1917 yılında Macaristan’a gitti. Ancak burada umduğunu bulamayan Münir Nurettin Selçuk kısa bir süre sonra eğitimini tamamlamadan yurda dönüş yaptı ve müzik çalışmalarına ağırlık vermeye başladı.

Ünlü besteci, gazeteci Zeki Tükel’e verdiği bir röportajda hayatında müzisyenlik ve bestekarlık dışında hiçbir meslek seçmeyi aklına getirmediğini ifade ederek “Düşünün bir kere, beni Macaristan’a ziraat tahsiline göndermişlerdi. Ancak bu tahsilde iken Türk musikisi yüzünden kitabın yaprağını açamadım” demişti.

Tek Başına Konser Veren İlk Sanatçı Olarak Tarihe Geçti

Ünlü besteci Münir Nurettin Selçuk, 1923 yılının ağustos ayında askerlik görevini yerine getirmek üzere teğmen rütbesi ile Muzika-ı Humayun’a girdi. Bu süre zarfında cumhuriyet ilan edilince aynı rütbe ile Ankara’daki “Riyaset-i Cumhur İncesaz Heyeti”ne dahil oldu. Bu heyetten 1920 yılında ayrılan Münir Nurettin Selçuk, önce İstanbul’a dönüş yaptı. Ardından 1927 yılı itibarıyla gittiği Paris Konservatuarı’nda dünyaca müzisyenlerden piyano ve solfej dersleri aldı.

Münir Nurettin Selçuk, müzik ve sanat camiasında bir ilke imza atarak, 1928 yılında Fransız tiyatrosunda tek başına gerçekleştirdiği bir konser verdi. O tarihe kadar eşi benzeri görülmemiş bir biçim ve de programla sanatseverlerin karşısına çıkan ünlü müzisyenin bu konseri, sanat çevrelerinde çok büyük yankı uyandırdı. İlerleyen dönemde sanat camiası içinde “Münir Nurettin Ekolu” olarak adlandırılmaya başlayan bu biçim ve programdaki konserler, ünlü sanatçının önderliğinden sonra yaygınlaşmaya başladı.

Türk müzik tarihinde gerçekleştirdiği solo konseri ile adeta bir çığır açan Münir Nurettin Selçuk, tek başına sanatseverlerin ve halkın karşısına çıkmasıyla büyük beğeni topladı. Bunun yanında o tarihe kadar görülmemiş bir stil ile konserini sunan ünlü sanatçı adını Türk müzik camiasının öncü isimleri arasına yazdırmayı başardı.

Münir Nurettin Selçuk 1942 yılında girmiş olduğu Belediye Konservatuarı İcra Heyeti’nden 1943 yılında ayrıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Konservatuarı’nda repertuar dersleri vermeye başlayan ünlü besteci, hepsi birbirinden farklı formlarda olmak üzere toplamda 100’den fazla esere imza attı.

Ünlü sanatçı 1953 yılında İstanbul Radyosu’nda müşavirlik görevini üstlendi. Aynı yıl içerisinde bu göreviyle beraber İcra Heyeti Başkanlığı’nı da yönetti.

Ünlü Şairlerin Şiirlerini Besteledi

Mevlana, Fuzuli, Nedim, Ahmet Paşa, Tevfik Fikret, Yahya Kemal Beyatlı, Faruk Nafiz Çamlıbel, Behçet Kemal Çağlar, Munis Faik Ozansoy, Cahit Sıtkı Tarancı, Ümit Yaşar Oğuzcan, İsmet Bozdağ, Refik Ahmet Sevengil gibi ünlü şairlerin şiirlerini besteledi. Münir Nurettin Selçuk yurt içinde verdiği konserler kadar yurt dışında da birçok ülkede sayısız konser verdi.

Muhsin Ertuğrul’un ilk müzikal film denemesi olarak 1939 yılında beyaz perdeye taşınan “Allah’ın Cenneti” filminde rol alan ünlü sanatçı, “Kahveci Güzeli” adlı filmde de oyunculuk deneyimini tatmıştır. Ünlü sanatçının Türk müziğine bıraktığı bazı besteleri şunlardır:

Beni Kör Kuyularda Medrivensiz Bıraktın, Kalamış, Söyle Sevgili, Hülyama Doğan Son Güneşim, Sessiz Gemi, Dumanlı Başları Göklere Ermiş, Yedi Renk Üstünde Hareli Dağlar.