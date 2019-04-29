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Maaşlara Enflasyon Zammı Yolda - İşte Zam Oranları

Günden güne hareketlilik gösteren döviz kuruyla da doğrudan ilgili olarak hayatın pahalılaşması, vatandaşların maaşlarına olumlu etki yapılması konusunda hükümeti harekete geçirdi. Buna göre önümüzdeki temmuz ayında 6 aylık enflasyon çizgisi ele alınarak tam 17 milyon vatandaşın aylığına zam yapılacak.

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17 Milyon Vatandaşın Maaşlarına Enflasyon Zammı Yolda!

Hayat pahalılığı her geçen gün artarken, hükümet kanadından da bu konuda etkili müdahaleler yapılmaya devam ediyor. Günden güne hareketlilik gösteren döviz kuruyla da doğrudan ilgili olarak hayatın pahalılaşması, vatandaşların maaşlarına olumlu etki yapılması konusunda hükümeti harekete geçirdi. Buna göre önümüzdeki temmuz ayında 6 aylık enflasyon çizgisi ele alınarak tam 17 milyon vatandaşın aylığına zam yapılacak.

SSK ve BAĞKUR’lu emekliler de dahil olmak üzere memur ve memur emeklilerinin de maçlarına enflasyon tablosuna göre fark yansıtılarak güncelleme yapılacak. Aylıklarını zamnlı olarak alan vatandaşlar, bu uygulama sayesinde biraz olsun rahat bir nefes alma fırsatı yakalayacak. Merkez Bankası tarafından belirlenecek olan 6 aylık enflasyon oranı, tüm vatandaşları yakından ilgilendirmeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaş Merkez Bankasının enflasyon açıklamasına kilitlenmiş durumda. Memur, memur emeklisi ve SSK ile BAĞKUR emeklilerinin maaşlarına ne kadar zam yapılacağı merakla bekleniyor. Enflasyon zammı olarak adlandırılan bu aylık güncellemesinin yanında hükümetin birçok sosyal yardım maaşlarında da artış yapması bekleniyor.

SSK ve BAĞKUR’lu emeklilere 6 aylık enflasyon zammı kapsamında %7 oranında zam yapılacak. Bununla birlikte memur ve memur emeklilerine de %5 artış ve ilk 6 aylık TÜFE %4’ü aşarsa fark yansıtılacak.

Emekli, memur, yaşlı, engelli ve evde yakınına bakan kişilere yönelik maaşlarda Zam!

Yaklaşık 17 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiren bu gelişme önümüzdeki Temmuz ayında hayata geçirilecek. 6 aylık enflasyon sonrası yapılacak bu aylık güncellemesinde, memur ve emekliler belirli oranlarda zam fırsatından yararlanacak. Bu haberin gündeme gelmesinin ardından milyonlarca vatandaş gözünü kulağını Merkez Bankasına dikmiş durumda. Çünkü 6 aylık enflasyon sonrası oluşacak tabloyu Merkez Bankasının değerlendirmesi bekleniyor. Bu sebeple milyonlarca vatandaş Merkez Bankasından gelecek umutlu habere kilitlenmiş olarak bekleyişini sürdürüyor.

Temmuz ayında gerçekleştirilecek olan 6 aylık enflasyon zammı sonra emekli maaşlarının yanında sosyal yardımlarda da aylık güncellemeleri yaşanacak. Merkez bankasının açıklayacağı 6 aylık enflasyon sonrası maaşlarda yaşanabilecek tahmini artışları sizler için hazırladık. Yazımızın devamında 17 milyon vatandaşı yakından ilgilendiren bu konu hakkında detaylı bilgileri bulabilirsiniz.

Temmuz ayında gelirler artacak. SSK ve BAĞKUR emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Bununla birlikte memur ve memur emeklilerine ise %5 artış ve ilk 6 aylık TÜFE oranı %4’ü aşması durumunda fark ilave edilerek maaşlar güncellenecek.

Merkez Bankası’nın beklenti anketlerinde oluşan sonuçlara göre enflasyon tahmini neticesinde SSK ve BAĞKUR emeklilerinin zammı %6 olurken memur ve memur emeklilerinin zammı ise %7 olacak.

Memur maaşlarındaki artış aynı zamanda birçok farklı aylığı da etkilemiş olacak. Bu noktada özellikle sosyal yardım maaşlarının da 6 aylık enflasyon oranının Merkez Bankası tarafından açıklanmasından sonra güncellenerek artış göstermesi bekleniyor.

Emekliye En Az 2 Bin 546 TL

Uzmanların değerlendirmelerine göre aylıklarda oluşacak %5’lik artış neticesinde en düşük memur emeklisinin maaşı 119 lira artış gösterecek. Böylece 2 bin 498 liraya yükselen memur emeklisi maaşı, söz konusu zammın %7 civarında olması durumunda da aylık 167 lira artış göstererek 2 bin 546 liraya çıkacak.

SSK ve BAĞKUR emeklilerinin aylıklarına uygulanacak olan zammın %6 olarak hayata geçirilmesi durumunda en düşük maaş esnaf emeklilerinde bin 691 liraya çıkarken BAĞKUR emeklilerinde ise en düşük maaş bin 260 liraya çıkmış olacak.

Bununla birlikte SSK’lılarda ise taban maaş 2000 yılından önce ve sonra emekli olunması durumuna göre farklılık gösteriyor. Dolayısıyla dönüm noktası olarak kabul edilen 2000 yılından önce emekli olanlarda bin 927 liraya, 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşların aylığı da bin 193 liraya yükselecek.

Memura 438 TL Aile Yardımı

Memur olarak çalışanlara eş için aylık 278 lira, 0-6 yaş aralığındaki çocuk için 65 lira, 6 yaş üstü çocuk için de 32,65 lira veriliyor.

Buna göre 6 aylık enflasyon sonrası yapılacak olan zam ile birlikte farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Normal şartlarda eşi çalışmayan, 0-6 yaş arasında 2 çocuğu olan vatandaş aylık 409,29 lira aile yardımı alıyor. Söz konusu tutar, zammın %5 olması durumunda 429,74 liraya ulaşırken, %7 olması durumunda ise 437,94 liraya ulaşacak.

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