BAĞKUR’lulara Erken Emeklilik Müjdesi

Emeklilik her vatandaşın en büyük hayalleri arasında yer alıyor. Sigortalı olarak bir işte çalışıp, primlerini ödeyen ve hükümetin belirlediği gün sayısı ve yaş şartını dolduran vatandaşlar emekliliklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Geçtiğimiz dönemde Vergi ve Sosyal Güvenlik Komisyonu’nda alınan kararlar 2,5 milyon BAĞKUR sigortalı vatandaşı yakından ilgilendirmekteydi.

Tüm BAĞKUR’a bağlı vatandaşların SSK’ya bağlı sigortalı vatandaşlar ile aralarındaki mevcut farkların ortadan kaldırılması ve hak kayıplarının önüne geçilmesi gündeme gelmişti. Bu alanda yapılan söz konusu düzenleme hayata geçirildiği takdirde hem gelir açısından hem de emekliler arasında eşitlik sağlanacak.

Prim süresinde yapılacak olan BAĞKUR ve SSK sigortalıları arasındaki eşitlik düzenlemeleri şu anda tasarı halinde olduğu için yakın zamanda bu tasarıya onay verilmesi beklenmekte. Söz konusu eşitlik düzenlemesine son şekil verildikten sonra yakın bir zamanda yasa taslağı haline getirilecek.

BAĞKUR ve SSK Arasında 1800 Gün Fark Bulunuyor

Vatandaşların devletin sosyal ve sağlık açıdan ortaya sunduğu hizmetlerden eşit şekilde yararlanmalarının amaçlandığı düzenlemeler üzerinde çalışılmaya ve mutabakata varılmak adına görüşülmelere devam ediliyor. Ülkemizde SGK tarafından hayata 2008 yılında geçirilen sosyal güvenlik reformuyla, işçi ve memurların emekliliği için istenen prim ödeme gün sayısı 7 bin 200 yani 20 yıl olarak belirlenmişti. Ancak BAĞKUR’lular için söz konusu emeklilik için belirlenen süre 9 bin gün yani 25 yıl olarak tespit edilmiştir. Bu sebeple BAĞKUR’a bağlı olarak çalışma hayatını sürdüren sigortalı vatandaşların daha uzun süre prim ödemesi ve daha geç emekli olması söz konusuydu. Dolayısıyla bir BAĞKUR’lu vatandaş SSK’lıya göre daha uzun süre prim ödemek zorundaydı. Buna rağmen yine BAĞKUR’lu bir vatandaş SSK’lı bir vatandaşa göre daha geç emekli olmak durumundaydı.

Sosyal güvenlikte adalet komisyonunda SSK’ya bağlı olarak çalışma hayatını sürdüren sigortalı vatandaş ile BAĞKUR’a bağlı olarak çalışan vatandaş arasında 1800 günlük yani yaklaşık olarak 5 yıllık bir süre olması masaya yatırıldı. Yapılan toplantılar ve istişareler üzerine bu iki kuruma bağlı olarak sigortalanan vatandaşların emeklilik için gerekli prim sürelerinde eşitlenmesi öngörüldü. Dolayısıyla bu karar, dezavantajlı durumda olan BAĞKUR’a bağlı vatandaşların yasa yürürlüğe girdikten sonra 5 yıl daha erken olarak emekli olabileceği anlamına geliyor. Söz konusu yasa tasarı halinde hazır olarak bekletiliyor. Tasarının mecliste değerlendirilmesinin ardından bu yasa taslağı resmen yürürlüğe girerek kanun hükmüne ulaşacak. Söz konusu yönetmeliğin bu yılın sonuna kadar yetişeceği ve yürürlüğe gireceği bekleniyor.

Emeklilik Maaşı Da Artıyor!

Yapılan son düzenlemeler ile normal şartlarda SSK’lılar için emeklilik tarihi hesaplanmasında ilk işe giriş veya sigorta tescil tarihi esas alınıyor. BAĞKUR’da ise fiilen prim ödenen güne göre emekli olunabilme zorunluluğu bulunuyor. Dolayısıyla böyle bir tabloda aynı çalışma şartlarına sahip iki işçiden SSK’lı olan 48 yaşında emekli olabilirken, BAĞKUR’lu sigortalı ise tam 55 yaşında emekli olabiliyor.

Mevcut uygulamalarda BAĞKUR’lular, sigorta kurumlarını değiştirerek SSK’ya geçebiliyor ve böylece erken emekli olmanın önündeki engelleri kaldırmış sayılıyor. Yapılan düzenlemeler BAĞKUR’lulara sadece erken emeklilik fırsatı tanımakla kalmıyor aynı zamanda emekli aylığında da önemli derecede bir artış sağlıyor. Nitekim BAĞKUR’lu bir vatandaşın bu uygulama ile %15 ila %20 arasında daha yüksek emekli maaşı alacağı öngörülüyor. BAĞKUR’luyu 9 bin yerine 7 bin 200 günde emekli etmek için düzenlenen bu yönetmelik tamamlandığı vakit, yüz binlerce esnaf 5 yıl daha erken emekli olabilecek.

İntibak Şartına Dikkat!

Daha önce 2000 yılından önce emekli olan SSK’lılara intibak yasası tabi tutulmuştu. Bu yasaya göre ülkede 2 milyondan fazla emekli 355 liraya yakın bir tutarda zam almıştı. Bu yasanın uygulanması sırasında bazı hatalar dolayısıyla emekli aylığı eksik bağlandığı tespit edilen 2 bin 500 kadar emekliye de toplamda 22 bin liraya ulaşan toplu ödemeler de yapılmıştır. Ancak söz konusu intibak yasasından 31 Aralık 1999 tarihinde emekli olan bir vatandaş yararlanırken, 1 Ocak 2000’de yani bir gün sonra emekli olan bir vatandaş yararlanamamıştı.

Uzmanlar tüm emeklilerin toplu sözleşmeyle zamlarının belirleneceği bir sistemin kurulmasını önemli görüyor. Bu sayede tüm emeklilere eşit zam imkanı sağlanabileceğinin altı çiziliyor.