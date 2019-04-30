Son Dakika : Sevilen Sanatçı Dilber Ay Hayatını Kaybetti

Sanatçı Dilber Ay, kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

SANATÇI Dilber Ay, geçirdiği kalp skirizi nedeniyle kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Akraba ziyareti nedeniyle Ankara'ya giden Sinema ve ses sanatçısı Dilber Ay, rahatsızlanarak saat 22.05'te ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen sanatçı Ay'ı hayatta tutmak doktorlar, yaklaşık bir saat çaba sarfetti. Dilber Ay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Acil Servis Sorumlusu Dr. Kemal Günaydın, Dilber Ay'ın saat 22.05'te hastaneye geldiğini, yapılan tüm müdahalelere rağmen yanıt alamadıklarını ve saat 23.00'da hayatını kaybettiğini bildirdi. Sanatçı Dilber Ay'ın Düzce'de toprağa verileceği belirtildi.

DİLBER AY KİMDİR?

Dilber Ay, 1956'da Kahramanmaraş şehrinin Pazarcık ilçesinde dünyaya geldi. Çok yoksul bir aile çocuğu olmasına karşın, ailesi ile beraber Kahramanmaraş'tan Ankara'ya göç etmiş ve oradan da Bolu-Düzce taraflarına yerleşmişlerdi.

Sesinin çok hoş olduğunu ispat etmek için radyoya hemen katıldı ve Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim türküsünü söyledi ve radyocuların tertip ettiği güzel ses müsabakasında Dilber Ay birinci oldu.

"Hacı Ağa", "Zorunda mıyım?", "Gelmezsen gelme" gibi yapıtlarla tanınan sanatçı, "Kader Mahkumlar" televizyon programıyla geniş kitlelere erişti.

Dilber Ay, rol aldığı "Beynelmilel" sinema filmiyle 14. Altın Koza Film Festivali'nde "En iyi yardımcı bayan oyuncu" ödülünü kazandı.

Ay, "Hayat Sana Hoş" ve "Yol Dostum 2" sinema filimlerinde de rol aldı.

DHA