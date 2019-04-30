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Fatih Terim: “Önemli bir avantajı yitirdik”

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Atiker Konyaspor ile berabere kalarak liderlik yolunda önemli bir avantajı yitirdiklerini söyledi.

Fatih Terim: “Önemli bir avantajı yitirdik” mask
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Atiker Konyaspor ile Spor Toto Süper Lig’in 30. hafta kapanış maçında deplasmanda golsüz berabere kalan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Liderlik yolunda önemli bir avantajı yitirdiklerini dile getiren Fatih Terim, “Biz yine oynama isteğiyle hareket ettik. Kendimize ait olan futbol anlayışımızı devam ettirdik. Rakibimizin zaten bizim için sürpriz bir tarafı yoktu. Çünkü çok adamla kapanacaklarını ve oynatmama adına hareket edeceklerini biliyorduk, o da oldu zaten. Özellikle ilk yarı gol hamlelerimiz oldu. İstediğimiz oyun hakimiyetini elde ettik. Daha ne pozisyonlara girmeliydik. Hatta ikinci yarı daha çok agresif olmalıydık ama o kadar çok gol olmaya aday son paslar var ki. Böyle maçların sıkıntısı şudur; rakibiniz tamamıyla sizi her yeri ile kapatmış. Kapatmaya, gol yememeye uğraştığı anda, anahtar golü erken bulmaktır maçı rahat götürmek için. Ona da muvaffak olmadık. Ama biz daha yüksek performans göstermeliydik buna rağmen kazanabilirdik. Doğal olarak önemli bir avantaj yitirdik. Buradan lider dönseydik bir beraberlik hakkımız bile olabilirdi şimdi kalan dört maçı kazandığımız takdirde yine değişen bir şey olmuyor. Zor mu kolay değil. Zaten hiçbir şeyi kolay elde etmiyoruz” dedi.

“ŞURADAN LİDER DÖNMEK VARKEN BERABERLİĞE NASIL SEVİNELİM"

Fatih Terim, kaybedilen puanların hiçbir zaman avantaj olmayacağını vurgulayarak, “Beraberlik beni mutlu etmez. 90’larda Milli Takım antrenörüyken şunu söyledim, kazanamıyorsan kaybetme ama kazanamıyorsan. Çünkü o dönemler kazanamayıp, oyunun disiplininden kopup berabere bitirdiğimiz zaman üzüleceğimiz maçlara dahi mağlup olmuştuk. Şuradan lider dönmek varken beraberliğe nasıl seviniriz. O bizim tarzımız olmadı. Beraberlik öyle bir beraberliktir ki sizi şampiyon yapar, seviye atlatır, itirazım yok. Ama orada bile kazanmayı amaçlamak benim felsefem. Büyük bir avantaj kaybettiğimiz gerçek ama hiçbir şey kaybetmediğimizde bir gerçek. Sadece şu anda odak noktası bizim dört maçı kazanmamız üzerine ama biz kazanmak mecburiyetinde olduğumuz kadar rakiplerimizde kazanmak mecburiyetinde. Bu zorluğu aşacağız, aşmak zorundayız. Aşacağımıza da inanıyorum” şeklinde konuştu.

(İHA)

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