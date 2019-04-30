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Bordo Bereliler Sıfır Noktasında

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat’ın doğusuna yapılacak olası operasyonların hazırlıklarını askeri takviye ve sevkiyatlarla sürdürüyor.

Bordo Bereliler Sıfır Noktasında mask
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Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yapacağı operasyon için çeşitli birliklerinden 100’e yakın bordo bereli komandolar Hatay’ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Bordo bereliler ilçede bir süre dinlendikten sonra 30 ZPT araçla ve polis eskortu eşliğinde sınırın yolunu tuttu. Bordo berelilerin sınır birliklerine takviye edileceği, 30 ZPT aracın ise sınırda konuşlandırılacağı belirtildi.

(İsmet Biçen /İHA)

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