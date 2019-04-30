Bordo Bereliler Sıfır Noktasında

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yapacağı operasyon için çeşitli birliklerinden 100’e yakın bordo bereli komandolar Hatay’ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Bordo bereliler ilçede bir süre dinlendikten sonra 30 ZPT araçla ve polis eskortu eşliğinde sınırın yolunu tuttu. Bordo berelilerin sınır birliklerine takviye edileceği, 30 ZPT aracın ise sınırda konuşlandırılacağı belirtildi.

(İsmet Biçen /İHA)