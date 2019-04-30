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Gölcük'te Feci Kaza: 2 Ölü, 3 Ağır Yaralı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı. Korkunç kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Gölcük'te Feci Kaza: 2 Ölü, 3 Ağır Yaralı mask
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Kaza, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi D130 Yolu Halıdere Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Eşref Demir (41) idaresindeki 06 LYE 20 plakalı otomobil Yalova istikametinde seyir halindeyken, yola çıkmak isteyen Zeynep Ö. (45) yönetimindeki 41 H 0533 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan Zeynep Ö. İdaresindeki araç yolun karşı şeridine geçerek takla attı. Kazada sürücü Eşref Demir ve aynı araçta bulunan Mehmet Aykan (54) hayatını kaybederken, diğer araçta bulunan sürücü Zeynep Ö. İle kızları Ecrin Sena Ö. (10) ve Ayşenur Ö. (24) ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 Kişi Hayata Döndürülemedi

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulansta yapılan Zeynep Ö., Ecrin Sena Ö. Ve Ayşenur Ö. Çevredeki hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybettiği belirlenen Eşref Demir ve Mehmet Aykan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Eşref Demir ve Mehmet Aykan’ın cenazeleri Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sebebi ile bir kısmı trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından yol, trafiğe açıldı.

‘Aman Bu Saatten Sonra Dikkat’

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kazada hayatını kaybeden sürücü Eşref Demir’in otomobili ile ilgili paylaşımları dikkat çekti. Sosyal medya hesabında çok sevdiğini söylediği otomobille, yüksek hızla seyir halindeyken kaydedilen görüntüleri paylaşan Eşref Demir’in otomobilin fotoğrafının olduğu bir paylaşımında “Aman bu saatten sonra dikkat” yazısı dikkat çekti.

Kaza Anı Saniye Saniye Kamerada

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen kazada, seyir halinde olan Eşref Demir idaresindeki otomobilin, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Ö. yönetimindeki otomobile çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisi ile iki otomobil de savrularak metrelerce sürükleniyor.

(Murat Kanber - Enes Azmak /İHA)

Bugün 09:04 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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