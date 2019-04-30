Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 09:16 TSİ- Yaşam G: Bugün 09:17 TSİ

30 Nisan 2019 Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu şöyle;

30 Nisan 2019 Yurtta Hava Durumu mask
Büyütmek için resme tıklayın

Orta Karadeniz’in iç kesimleriyle Kastamonu, Sivas, Tunceli, Bingöl çevreleri ve Sinop’un iç kesimlerinin sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısında kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu 26
  • İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23
  • İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25
  • Adana: Parçalı ve az bulutlu 31
  • Bursa: Parçalı ve az bulutlu 28
  • Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 23
  • Trabzon: Parçalı bulutlu 22
  • Erzurum: Parçalı bulutlu 17
  • Diyarbakır: Parçalı bulutlu 23

Bugün 09:16 TSİ İHA Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
30 Nisan 2019 Yurtta Hava Durumu mask
30 Nisan 2019 Yurtta Hava Durumu
BAĞKUR’lulara Erken Emeklilik Müjdesi mask
BAĞKUR’lulara Erken Emeklilik Müjdesi
İlber Ortaylı Kimdir? mask
İlber Ortaylı Kimdir?
Ankaralılara Valilikten "Yüksek Ses" Uyarısı mask
Ankaralılara Valilikten "Yüksek Ses" Uyarısı
İstanbul Havalimanı 26 Nisan'da En Yoğun Günün Yaşadı mask
İstanbul Havalimanı 26 Nisan'da En Yoğun Günün Yaşadı
İngiliz Tatilcilerin Tercih Noktası Aydın Sahilleri mask
İngiliz Tatilcilerin Tercih Noktası Aydın Sahilleri
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Ankara'da Kaza: Otomobil, 2 TIR'la çarpıştı: 4 yaralı mask
Ankara'da Kaza: Otomobil, 2 TIR'la çarpıştı: 4 yaralı
Türk Hukuk Enstitüsü Genel Kurul Toplantısı ATO'da Yapıldı mask
Türk Hukuk Enstitüsü Genel Kurul Toplantısı ATO'da Yapıldı
Dışişleri Bakanlığı:"Portekiz Parlamentosu’nun Yaptığı Açıklamayı Reddediyoruz.’’ mask
Dışişleri Bakanlığı:"Portekiz Parlamentosu’nun Yaptığı Açıklamayı Reddediyoruz.’’
Altındağ Belediyesi Arı Gibi Çalışıyor mask
Altındağ Belediyesi Arı Gibi Çalışıyor
Çetin: 2020 Olimpiyatları Atletizmde Dönüm Noktası Olacak mask
Çetin: 2020 Olimpiyatları Atletizmde Dönüm Noktası Olacak
Başkan Mehmet Yiğiner: Galibiyet sürpriz değil, iddialıyız mask
Başkan Mehmet Yiğiner: Galibiyet sürpriz değil, iddialıyız

GALERİ

İşitme engelli atıcı Habip Yeşilöz'ün başarısı mask
İşitme engelli atıcı Habip Yeşilöz'ün başarısı
Ankara'da Otomobilin Motoruna Giren Kediyi Çıkarmak İçin Seferber Oldular mask
Ankara'da Otomobilin Motoruna Giren Kediyi Çıkarmak İçin Seferber Oldular
SANATÇI DİLBER AY, HAYATINI KAYBETTİ mask
SANATÇI DİLBER AY, HAYATINI KAYBETTİ
29 Nisan Günün Özet Haberleri mask
29 Nisan Günün Özet Haberleri
Ankara'da Zumba yaparak stres attılar mask
Ankara'da Zumba yaparak stres attılar
Ankara'da intihara kalkışan kişiyi polis ikna etti mask
Ankara'da intihara kalkışan kişiyi polis ikna etti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL