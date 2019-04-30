Spor Toto Süper Lig'de Görünüm

Ligde haftanın kapanış maçında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, deplasmanda Atiker Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı ve lider olma fırsatını kaçırdı. Buna karşı 60 puana yükselen Galatasaray, lider Medipol Başakşehir'le arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü.
Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, sahasında Göztepe'ye 2-0 yenilerek kötü gidişini sürdürdü. Buna karşı lacivert-turunculular, 62 puanla liderliğini sürdürdü.
Zirve yarışında haftanın en karlı takımı üçüncü sıradaki Beşiktaş oldu. Sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen siyah-beyazlılar, puanını 59'a yükseltti ve şampiyonluk umudunu son 4 haftada oldukça artırdı.
Haftanın önemli maçlarından birinde Fenerbahçe ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-lacivertliler 34 puanla haftayı 14. sırada tamamladı. Trabzonspor ise 53 puana yükselerek 4. sıradaki yerini korudu.
Sonuçlar
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Medipol Başakşehir-Göztepe: 0-2
Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: 0-0
Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1
İstikbal Mobilya Kayserispor- Aytemiz Alanyaspor: 1-1
Bursaspor-Akhisarspor: 0-0
Beşiktaş-MKE Ankaragücü: 4-1
Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: 2-1
Atiker Konyaspor-Galatasaray: 0-0
Gelecek haftanın programı
Süper Lig'in 31. haftasında yapılacak maçların programı şu şekilde:
3 Mayıs Cuma:
20.30 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir
4 Mayıs Cumartesi:
16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe
5 Mayıs Pazar:
16.00 Akhisarspor-Evkur Yeni Malatyaspor
16.00 Göztepe-Antalyaspor
19.00 Galatasaray-Beşiktaş
6 Mayıs Pazartesi:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor
20.00 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor
Muhabir: Erkan Tiryaki
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz