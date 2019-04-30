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Balcı, “TOBB 21. Türkçe Konuşan Girişimciler Programı” Açılışına Katıldı

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Ankara’nın yurt dışına açılan kapısı olan OSTİM ile Altındağ’ın kalkınması ve girişimciliğin geliştirilmesi yolunda iş birliği yapmak istediğini söyledi.

Balcı, “TOBB 21. Türkçe Konuşan Girişimciler Programı” Açılışına Katıldı mask
Balcı, “TOBB 21. Türkçe Konuşan Girişimciler Programı” Açılışına Katıldı mask
Balcı, “TOBB 21. Türkçe Konuşan Girişimciler Programı” Açılışına Katıldı mask
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OSTİM’de, 7 ülkeden iş insanlarının yer aldığı, TOBB “21.Türkçe Konuşan Girişimciler Programı”nın açılışına katılan Başkan Balcı, yaptığı konuşmada, daha önceki görevleri sırasında OSTİM ile beraber önemli projelere imza attıklarını ve yurt dışına geziler düzenlediklerini anlattı.

Altındağ için OSTİM’le işbirliği yapacağız.”

“OSTİM, Ankara’nın dünyaya açılan kapısıdır” diyen Balcı, İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde önemli bir bilgi ve tecrübe birikimi bulunduğunu söyledi. Balcı, OSTİM’in diğer ülke girişimcilerine de değer katabileceğini vurguladı.

Dünyaya örnek teşkil eden bu sanayi ve ticaret havzasının bilgi dağarcığından Altındağ olarak faydalanmak istediklerini de dile getiren Başkan Balcı, “Burası başka bir ilçenin sınırları içerisinde ama Altındağ’da girişimciliğin geliştirilmesi konusunda OSTİM’imizle diğer kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği yapmak istiyoruz” dedi.

Balcı, toplantının ardından İvedik Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti. İvedik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin’e teşekkür ziyaretinde bulunan Balcı, İvedik OSB Yönetimi ile istişareleri sonrası İvedik OSB Teknokent’teki yeni girişimciler için modern ofisleri ve “Nar Kuluçka Merkezi”ni gezip incelemeler yaptı. Geliştirilen yeni teknolojik ürünler ile ilgili genç girişimcilerden bilgi alan Başkan Balcı, işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

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