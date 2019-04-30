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Irak’ın Kuzeyindeki Terör Hedefleri Tam İsabetle Vuruldu

Irak’ın kuzeyi Gara, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında terör hedefleri tam isabetle vuruldu.

Irak’ın Kuzeyindeki Terör Hedefleri Tam İsabetle Vuruldu mask
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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Irak’ın kuzeyi Gara, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

(İHA)

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