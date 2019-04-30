Irak’ın Kuzeyindeki Terör Hedefleri Tam İsabetle Vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Irak’ın kuzeyi Gara, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

(İHA)