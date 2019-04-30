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Ankara’da Halk Ekmeğe Zam Yok

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, halk ekmeğine zam yapmama kararı aldı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın halk ekmeğine zam yapılmaması yönünde talimatı sonrası 250 gramlık halk ekmek, 70 kuruştan satılmaya devam edecek. Halk ekmek ramazan pidesi ise bu yıl 1 TL’den satışa sunulacak. 250 gramlık ramazan pidesi, Ramazan ayı boyunca Halk Ekmek Satış Mağazaları ve büfelerdeki yerini alacak.

Başkentlilerin ucuz ve sağlıklı ekmek tüketebilmesi için halk ekmeğine zam yapılmayacağını söyleyen Başkan Yavaş, "Vatandaşlarımızın ekonomisine katkıda bulanabilecek tüm imkanları kullanmaya kararlıyız” dedi.

Hijyenik ve el değmeden üretilen, başkentlilerin uzun yıllardır sofralarının vazgeçilmezi haline dönüşen halk ekmeğine zam yapılmazken, mevcut tarife geçerli olacak.

Kapasite Artırılacak

Halk Ekmek Fabrikası, piyasada ekmek fiyatlarına yapılan artıştan sonra kapasite artırma kararı da aldı. Zamlardan önce günlük 750 bin adet ekmek ve ekmek çeşidi üreten Halk Ekmek Fabrikası, talebin artması üzerine kapasitesini 815 bine çıkardı. Başkentlilerin yoğun talepte bulunduğu halk ekmek ve çeşitlerine yönelik kapasite artırımının kısa bir süre içinde 910 bine çıkarılması planlanıyor.

(Ayşe Üngör /İHA)

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