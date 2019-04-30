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Spor Toto 1. Lig'de Heyecan Dorukta

Spor Toto 1. Lig'de Gençlerbirliği ve Abalı Denizlispor'un Süper Lig için avantajlı girdiği son 3 haftada play-off'a kalma mücadelesi çekişmeli geçecek.

Spor Toto 1. Lig'de Heyecan Dorukta mask
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Gençlerbirliği ve Abalı Denizlispor'un Süper Lig için son 3 haftaya avantajlı girdiği Spor Toto 1. Lig'de play-off'a kalma mücadelesi çekişmeli geçecek.

İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ligde Gençlerbirliği ve Abalı Denizlispor'un yanı sıra Hatayspor da matematiksel olarak Süper Lig şansını son 3 haftaya taşıdı. Gençlerbirliği'nin 67 puanla lider durumda bulduğu ligde 63 puana sahip Abalı Denizlispor ile 58 puanlı Hatayspor ilk 3 sırada yer aldı.

Kalan 3 haftada Gençlerbirliği'ne Süper Lig için sadece 1 puan gerekiyor. 32. haftada 5 Mayıs Pazar günü Abalı Denizlispor'u konuk edecek Gençlerbirliği, Hatayspor'un 3 Mayıs Cuma günü Boluspor deplasmanında olası bir puan kaybında maçını oynamadan Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

Son 3 haftaya Hatayspor'un 5 puan önünde giren Abalı Denizlispor da Hatayspor'un puan kaybı ve deplasmanda Gençlerbirliği'ni yenmesi halinde adını Süper Lig'e yazdıracak.

Ligde ilk 2 sırada yer alan takımların kalan maçları şöyle:

Gençlerbirliği: Abalı Denizlispor, Gazişehir Gaziantep (D), Adana Demirspor

Abalı Denizlispor: Gençlerbirliği (D), Kardemir Karabükspor, İstanbulspor (D)

Play-off

55 puanlı Osmanlıspor, 53 puana sahip Gazişehir Gaziantep ve 52 puanlı Adana Demirspor'un play-off barajında girdiği son 3 haftaya 51'er puana sahip Altınordu ile Ümraniyespor'un yanı sıra 46 puanlı Boluspor play-off iddiasını sürdürüyor.

Play-off barajındaki takımların konumlarını korumaya çalışacağı son 3 haftada bu ekipleri takip edenler de rakiplerinin puan kaybı yapmasını bekleyecek.

Düşme hattı

Kardemir Karabükspor'un veda ettiği ligde son 3 haftada 24 puanlı Birevim Elazığspor ile 25 puanı bulunan Afjet Afyonspor ve 30 puanlı Giresunspor'dan 2'si daha ligden düşecek. Bu 3 takımın kalan maçları şöyle:

Birevim Elazığspor: Ümraniyespor, Afjet Afyonspor, Altay (D)

Afjet Afyonspor: Osmanlıspor, Birevim Elazığspor (D), Ümraniyespor

Giresunspor: Adana Demirspor, Hatayspor (D), Altınordu

Muhabir: Ali Korkmaz

Bugün 10:20 TSİ AA İzmir- Spor

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