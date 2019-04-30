Yabancı Yatırımcılardan Türk Gayrimenkul Borsasına Yoğun Talep

GABORAS yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye merkezli gayrimenkul borsasının kurulması ve sektördeki ölü sermayenin ekonomiye katılması için yola çıkan GABORAS, gayrimenkul alım-satım işlemlerinin şeffaflaşarak menkulleşmesi ve yerli-yabancı yatırımcıların güven ortamı içerisinde işlemlerini gerçekleştirebilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

MÜSİAD'ın 94 ülkedeki yurt dışı ağı aracılığıyla yabancı yatırımcılarla özel görüşmeler gerçekleştiren GABORAS yetkilileri, bölge ülkelerine de model olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Yabancı yatırımcıların taleplerini toplamaya başlayan GABORAS, MÜSİAD ev sahipliğinde düzenlenen Türk-Arap İş Adamları Zirvesi ve Londra merkezli UK 101 Club organizasyonlarında yapılan yoğun temaslarda Londra ve Bağdat'tan ilk yurt dışı tekliflerini aldı.

Türk-Arap İş Adamları Zirvesi'ne katılan Iraklı üst düzey yetkililer, GABORAS heyetini know-how transferi ve fiziki altyapı tespitlerini yapmak üzere Bağdat'a davet etti. Bu sayede, GABORAS'ın Irak gayrimenkul pazarını geliştirmesi öngörülüyor.

İngiliz iş insanları ise Türkiye'ye yapmayı planladıkları yatırımlarda, GABORAS'ı kullanmak istediklerini belirtti. GABORAS Global'in ilk hamlesi olarak Londra ofisinin kurulması sonrası, İngiltere'de dağınık durumda olan Müslüman iş adamlarının bir araya gelmesiyle milyarlarca dolar büyüklüğünde bir ticari hacim oluşum sağlaması bekleniyor.

GABORAS'ın, global ölçekte Dünya Ekonomik Forumu'nda (World Economic Forum) gündeme gelmesi gerektiğinin altını çizen İngiliz yatırımcılar, GABORAS heyetini Londra'da ağırlayarak, Türkiye'deki yatırım fırsatlarını dinlemek istediklerini aktardı.

"GABORAS'a Londra’dan davet"

GABORAS Genel Müdürü Kurtuluş Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, borsa çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini belirterek, Londra Borsası'nda GABORAS'ın konuşulduğunu söyledi.

GABORAS Global'in Londra, Dubai, New York, Frankfurt ve Singapur'da merkez kurma konusunda araştırma içerisinde olduğu bilgisini veren Altun, "GABORAS'ın Türkiye merkezli kurulması, ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer almasına olanak sağlayacaktır." dedi.

Altun, 2023 hedeflerinin yakalanmasında GABORAS'a büyük rol düştüğünü kaydederek, " MÜSİAD ile İngiliz iş adamları topluluğu UK 101 Club arasında İstanbul'da gerçekleştirilen 'İngiliz İş İnsanları İle Buluşma' programında özellikle Londra Belediyesi ve Londra Borsası ile temaslar ön plana çıktı. Brexit sürecini yaşayan İngiltere'de şimdiye dek yoğun ilgiyle karşılaşıyoruz." ifadelerini kullandı.