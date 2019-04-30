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Amazon.com.tr, 'Hediye Rehberi' Oluşturdu

6 ana kategoride bir araya getirilen özel hediye alternatiflerine ek birçok üründe geçerli ücretsiz teslimat ayrıcalığı sunuluyor

Amazon.com.tr, 'Hediye Rehberi' Oluşturdu mask
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Amazon.com.tr, Anneler Günü'ne özel kişisel bakımdan elektroniğe, spor ürünlerinden modaya kadar 16 farklı kategoride yüz binlerce ürün çeşidini bir araya topladığı "Hediye Rehberi" oluşturdu.

Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Anneler Günü için hediye fikirlerini bir araya topladığı "Hediye Rehberi"ni duyurdu.

Kişisel bakımdan elektroniğe, spor ürünlerinden modaya kadar 16 farklı kategoride yüz binlerce ürün çeşidini bir araya getiren rehber, tek tıkla en özel Anneler Günü hediyesini sunuyor.

Türkiye'deki müşterilerine "modasever", "ev kuşu", "hünerli", "teknoloji meraklısı", "kitap kurdu" ve "sporsever anneler" olmak üzere 6 farklı kategori altında gruplandırdığı yüz binlerce hediye seçeneği sunan Amazon.com.tr ile her annenin ilgi alanına özel hediye alternatifi bulmak kolaylaşıyor.

Teknoloji meraklılarından kitap kurtlarına, sporseverlerden yeni annelere, hünerli aşçılardan modaseverlere kadar birçok farklı tarza hitap eden farklı hediye seçeneklerini kategorilendiren Amazon.com.tr'de her bütçeye uygun hediye alternatifleri yer alıyor.

Amazon.com.tr hediye rehberini kullanan kullanıcılar, kişiselleştirilmiş kategorilerden birini seçerek en iyi alternatiflere en iyi fiyatla hızlıca ulaşabiliyor. Amazon.com.tr'nin Anneler Günü hediye rehberinde yer alan yüz binlerce ürün, uygun fiyat ve birçok üründe geçerli ücretsiz teslimat ayrıcalığıyla kullanıcıları bekliyor.

Bugün 10:34 TSİ AA Ankara- Ekonomi

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