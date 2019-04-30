Mart Dönemine İlişkin Geçici Dış Ticaret İstatistikleri Açıklandı

ANKARA(AA) - Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan mart ayına ve ocak-mart dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 düşüşle 15 milyar 486 milyon dolara, ithalat yüzde 17,8 azalışla 17 milyar 622 milyon dolara geriledi.

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 63,7 azalarak 2 milyar 137 milyon dolara indi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın mart ayında yüzde 72,6 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 87,9'a yükseldi.

Ocak-mart dönemi

Türkiye'nin ihracatı ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,7 artarak 42 milyar 249 milyon dolara çıkarken, ithalatı yüzde 20,8 düşüşle 49 milyar 20 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 67,4 azalışla 6 milyar 771 milyon dolar oldu. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 86,2 olarak hesaplandı.

Genel Ticaret Sistemi'ne göre dış ticaret

Genel Ticaret Sistemi'ne göre de ihracat, mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 artarak 16 milyar 305 milyon dolar oldu. İthalat ise bu dönemde yüzde 18 gerileyerek 18 milyar 250 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu ayda dış ticaret açığı yüzde 67,7 azalışla 1 milyar 944 milyon dolara indi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89,3 olarak belirlendi.

AB'nin ihracat ve ithalattaki payı

AB'nin ihracattaki payı geçen yılın mart ayında yüzde 51,3 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 48,7 oldu.

AB'nin ihracattaki payı geçen yılın ocak-mart döneminde ise yüzde 51,8 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 50,3 olarak hesaplandı. AB'ye yapılan ihracat, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 azaldı ve 7 milyar 540 milyon 270 bin dolara geriledi.

Almanya, 1 milyar 403 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 855 milyon dolarla Birleşik Krallık, 827 milyon dolarla İtalya, 782 milyon dolarla Irak izledi.

İthalatta ise ilk sırayı 1 milyar 969 milyon dolarla Rusya aldı. Rusya'yı 1 milyar 615 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 405 milyon dolarla Çin ve 940 milyon dolarla ABD takip etti.

En çok ithalat ve ihracat yapılan fasıllar

Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 2 milyar 450 milyon 721 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları" ise 1 milyar 455 milyon 818 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Martta en fazla ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 708 milyon 751 bin dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak belirlendi. Bunu, 1 milyar 782 milyon 4 bin dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" takip etti.

Ocak-mart döneminde fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 6 milyar 537 milyon 208 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" ise 3 milyar 989 milyon 957 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Bu dönemde en fazla ithalat yapılan fasıl ise 11 milyar 2 milyon 452 bin dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak belirlendi. Bunu, 4 milyar 993 milyon 442 bin dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" izledi.

Söz konusu ayda imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,9, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,9 oldu. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 74,5, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15,7 olarak hesaplandı.