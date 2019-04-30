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Başkan Altınok'tan Gece Mesaisi

Sokaklar makamım olacak diyerek göreve başlayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok sabah erken saatlerde başladığı mesaisini gecenin geç saatlerine kadar mahalle ve sokaklarda vatandaşların sorunlarını yerinde tespit ederek sürdürüyor.

Turgut Altınok Haberleri mask
Turgut Altınok Haberleri mask
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Başkan Altınok'tan Gece Mesaisi

ALTINOK: VATANDAŞLARIMIZ KENDİNİ YALNIZ HİSSETMESİN

Sokaklar makamım olacak diyerek göreve başlayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok sabah erken saatlerde başladığı mesaisini gecenin geç saatlerine kadar mahalle ve sokaklarda vatandaşların sorunlarını yerinde tespit ederek sürdürüyor. Sokak sokak gezerek sorunların kısa sürede çözülmesi için talimat veren Altınok Keçiörende hiçbir vatandaşımız kendini yalnız hissetmesin. Sokaklarda parklarda pazarlarda her zaman yanınızdayız. Bizim makamımız sokaklardır dedi.

Altınok Keçiören genelinde vatandaşların problemlerini çözmek için yoğun mesai harcıyor. Güne erken saatlerde park bahçe ve sokaklardaki vatandaşların yanı sıra esnaf ziyaretleriyle başlayan Başkan Altınok dün geceyi de yine geç saatlere kadar mahalle ve sokaklarda vatandaşların sıkıntılarını dinleyerek geçirdi. Altınok ilçe sakinlerinden gelen istek ve şikâyetleri tek tek not alarak birim müdürlerine sorunların çözümü için talimatlar veriyor. Evlerine çay ikramı için davet eden vatandaşları kırmayan Altınok gördüğü sıcak ilgi karşısında memnuniyetini dile getiriyor.

ALTINOK: KEÇİÖRENİMİZİ HEP BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ

Vatandaşların taleplerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altınok Mahallelerimizin fiziki sorunları kolayca çözülür ama önemli olan gönüller yapmak gönüllere girmektir. Hakka ve halka sırtını dönemezsin. Halka sırtını dönersen halk notunu kırar. Muhabbetle kucaklaşmak varken bizim kendimizi makama kapatmamız halkla aramıza mesafe koymamız mümkün değildir. Geçmişte nasıl ki Keçiörenimizi milletimizle iç içe yönettiysek şimdi de aynı şekilde çözüm odaklı projelerimizle el ele yöneteceğiz dedi.

YEREL YÖNETİMLER ANINDA ÇÖZÜM BULMALI

Her gün sokakları ve parkları tek tek gezeceğini esnafları ve vatandaşları selamlayarak sıkıntılarını yerinde dinleyeceğini belirten Altınok şunları kaydetti:

Yerel yönetimler vatandaşların problemlerine anında çözüm bulmak için vardır. Keçiörende hiçbir vatandaşımız kendini yalnız hissetmesin. Sokaklarda parklarda pazarlarda her zaman vatandaşımızın yanındayız. Bizim makamımız sokaklardır. 51 mahallemizin tamamına eşit yakınlıktayız. Mahallelerimizin sorunlarını yerinde görmek için her zaman sokaklarda olacağım.

Halkımızla iç içe olmak onların sıkıntılarını bire bir dinleme imkânı sağlıyor. Bu da sorunların çözümü noktasında bizim işimizi kolaylaştırıyor vatandaşlarımıza da gönül rahatlığı veriyor.

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Bugün 11:04 TSİ Ankara/ Keçiören- Yaşam

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