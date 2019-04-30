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Gölbaşı’nda Açan Laleler Turistlerin De İlgi Odağı Oldu

Mogan Gölü’nün kenarında bulunan Atatürk Sahil Parkı’nda ve Gölbaşı’nın çeşitli noktalarında açan laleler, Gölbaşı’nı ayrı bir güzelliğe bürüdü.

Gölbaşı’nda Açan Laleler Turistlerin De İlgi Odağı Oldu mask
Gölbaşı’nda Açan Laleler Turistlerin De İlgi Odağı Oldu mask
Gölbaşı’nda Açan Laleler Turistlerin De İlgi Odağı Oldu mask
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Gölbaşı’nın her yerinde açan laleler, Mogan Gölüyle bütünleşince ziyaretçi akınına uğradı. Fotoğraf tutukunu insanlar ellerine fotoğraf makinalarını alarak lalerin renk şümpüşlerini görüntülerdir. Mogan gölü kenarı’nda bulunan Atatürk Sahil Parkı hafta sonunda Ankaralıların yanı sıra turistlerin de ilgi odağı oldu.

Ankara'nın Cennet Bahçesi Gölbaşı…”

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek; Gölbaşı’nın Ankara’nın Cennet bahçesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Gölbaşı’mız Ankara’nın en güzel mesire alanlarından birisidir. Gölbaşı Belediyesi olarak Gölbaşı’mızı güzelleştirmek ve Ankara’nın ilgi odağı haline getirmek için çalışıyoruz.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte Mogan Gölü çevresinde açan lalelerimiz harika bir güzellik veriyor. Tüm Ankaralıları, bu güzelliği görmeleri için Ankara’nın Cennet bahçesi olan Gölbaşı’na bekliyoruz.”

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Bugün 11:08 TSİ Ankara/ Gölbaşi- Yaşam

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