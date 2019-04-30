Altınok, Hüdaverdi Camii’ne Engelli Rampası Yaptırdı

Altınok, “Vatandaşlarımıza fayda sağlayan her işin aynı zamanda Allah’ın rıza göstereceği işler olduğunun idrakiyle camilerimize ve diğer sosyal alanlarımıza gereken özeni göstereceğiz. Engelsiz bir Keçiören için çıktığımız bu yolda engelli vatandaşlarımızın her daim yanında olacağız” dedi.

VATANDAŞLAR MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Hüdaverdi Camii’nde yürütülen engelli rampası yapım çalışması tamamlandı. Camideki Kur’an kursuna giriş çıkışlarda engelli vatandaşların sıkıntı yaşamaması için başlatılan çalışma, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Ayrıca camide yürütülen bakım, onarım ve temizlik çalışmalarıyla caminin daha sağlıklı bir ortama kavuşması sağlandı.

“VATANDAŞA FAYDA SAĞLAYAN İŞLER ALLAH’IN RIZA GÖSTERECEĞİ İŞLERDİR”

Camilerin, dini vecibelerin yerine getirildiği kutsal mekânlar olmasının yanı sıra toplumdaki sosyal ve kültürel gelişmelere ışık tutan özel alanlar olduğuna dikkat çeken Başkan Altınok şunları ifade etti: “Kutsal mekânımız olan camilerin bakımlı ve temiz olması oldukça önemli. İbadet etmek için veya Kur’an kursundan eğitim almak için gelen her bir vatandaşımızın camilerimize kolayca ulaşabilmesi gerekiyor. Kanuni Mahallesi sakinlerimiz engelli vatandaşlarımızın Hüdaverdi Camii Kur’an Kursu’na giriş çıkışlarda sıkıntı yaşadığını söylediler. Bu sıkıntıyı duyunca derhal engelli rampası yapılması için talimatımızı verdik. Vatandaşlarımıza fayda sağlayan her işin aynı zamanda Allah’ın rıza göstereceği işler olduğunun idrakiyle camilerimize ve diğer sosyal alanlarımıza gereken özeni göstereceğiz. Engelsiz bir Keçiören için çıktığımız bu yolda engelli vatandaşlarımızın her daim yanında olacağız. Milli ve manevi sembollerimizden biri olan camilerimize bundan sonra da ihtiyaç duyulan destekleri vereceğiz.”