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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Pide Fiyatlarını Açıkladı

Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte Türkiye Fırıncılar Federasyonu Türkiye genelinde uygulanacak pide fiyatlarını açıkladı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Pide Fiyatlarını Açıkladı mask
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Federasyon genel merkezinde Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı düzenlediği basın toplantısı ile pide fiyatlarının Ankara’da 300 gr 2.5 TL olacağını, yumurtalı susamlı pidenin ise 10 TL’yi geçmeyeceğini duyurdu.

(Yunus Emre Kartal /İHA)

Bugün 11:32 TSİ İHA Ankara- Ekonomi

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