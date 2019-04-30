Federasyon genel merkezinde Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı düzenlediği basın toplantısı ile pide fiyatlarının Ankara’da 300 gr 2.5 TL olacağını, yumurtalı susamlı pidenin ise 10 TL’yi geçmeyeceğini duyurdu.
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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Pide Fiyatlarını Açıkladı
Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte Türkiye Fırıncılar Federasyonu Türkiye genelinde uygulanacak pide fiyatlarını açıkladı.
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