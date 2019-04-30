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Sağlıklı Bir Ramazan Ayı Geçirmek İçin Su Tüketimine Dikkat

Uzman Diyetisyen Özlem Tay, sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmek için su tüketiminin önemi hakkında bilgi verdi.

Sağlıklı Bir Ramazan Ayı Geçirmek İçin Su Tüketimine Dikkat mask
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Memorial Diyarbakır Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uzman Diyetisyen Özlem Tay, Ramazan ayında vücudun sıvı ihtiyacının arttığını söyledi. Uzun süreli açlık sonrası gerekli olan sıvıyı yerine koyabilmek için iftar ile birlikte belirli aralıklarla gerekli olan su içiminin büyük önem kazandığını kaydeden Tay, “Özellikle yaşlılarda, böbrek hastalığı bulunan kişilerde, kalp ve tansiyon hastalarında sıvı tüketiminin doktor kontrolü ve takibinde hesaplanması, bu doğrultuda uygulanması daha sağlıklı olacaktır. Büyüme ve gelişme sürecinde olan ergenlik dönemindeki kişilerin de oruç tuttukları ramazan ayı boyunca günde en az 2 buçuk litre su tüketmeleri önerilmektedir. Soğuk su midede kasılmalara yol açarak sindirimi zorlaştırır ve hazımsızlığa neden olabilir. Bu nedenle ramazan ayı boyunca içilen suyun oda sıcaklığında olması önerilir" dedi.

Uzman Diyetisyen Özlem Tay şu önerilerde bulundu:

"Oruç tutarken susuz kalmamak için Ramazan’da yeterli miktarda su tüketmenin yanı sıra iftar ve sahur öğünlerinde susuzluğa neden olacak sucuk, pastırma, turşu, şalgam gibi tuz ve baharat içeriği yüksek gıdalar tercih edilmemelidir. Oruçluyken gün içerisinde aşırı terlemeye neden olacak faaliyetlerden ve uzun süre sıcağa maruz kalmaktan da kaçınılmalıdır. İftar ve sahur arasında tüketilecek suyun içerisine taze limon dilimleri, taze nane yaprakları veya rulo tarçın eklemek hem suya farklı bir aroma katıp içimini kolaylaştırır hem de mideyi rahatlatarak tatlı yeme isteğini bastırabilir. Oruç tutarken susuzluğa karşı alınacak önlemlerden biri de su içeriği yüksek sebze ve meyvelerden faydalanmaktır. Bunun için sahurda, salatalık ve domates dilimleri sofraya eklenebilir, iftar sofrasında da salata ve sebze yemeklerine daha fazla yer verilebilir. Çay, kahve, limonata, gazoz gibi içecekler suyun yerini alamaz. Aksine çok fazla tüketimi su içme isteğini bastırabilir. Mümkün olduğunca özellikle ramazan ayında sınırlandırılmalıdır. Çay ve kahvenin faza miktarda tüketimi vücutta sıvı kaybına neden olacaktır. Bu sebeple iftardan bir iki saat sonra tercih edilmesi uygun olacaktır. Su, sağlıktır, düzenli ve yeterli miktarda, vücudun ihtiyacını karşılaşacak şekilde su tüketimi cildi arındırarak sivilce ve siyah nokta oluşumunu engeller, vücuttaki toksinlerin atımını sağlar, cildi gençleştirir, iç organların sağlıklı çalışmasını sağlar, kan dolaşımını hızlandırır, sindirim sistemini düzenler, vücuttaki ödemin atılmasını sağlar, kilo vermeyi hızlandırır, saç köklerini güçlendirir."

(İHA)

Bugün 11:35 TSİ İHA Ankara- Sağlık

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