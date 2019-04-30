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Bulutsuzluk Özlemi Zorlu Psm'de Sahne Aldı

Yaşamaya Mecbursun Konseriyle Sevenleriyle Buluştu Türk rock müziğinin sınırlarını belirleyen grup Bulutsuzluk Özlemi, Atlantis Yapım işbirliğiyle ge...

Bulutsuzluk Özlemi Zorlu Psm'de Sahne Aldı mask
Bulutsuzluk Özlemi Zorlu Psm'de Sahne Aldı mask
Bulutsuzluk Özlemi Zorlu Psm'de Sahne Aldı mask
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Yaşamaya Mecbursun Konseriyle Sevenleriyle Buluştu

Türk rock müziğinin sınırlarını belirleyen grup Bulutsuzluk Özlemi, Atlantis Yapım işbirliğiyle gerçekleştirilen Vestel #gururlayerli kapsamında düzenlenen "Yaşamaya Mecbursun" konseriyle Zorlu Psm'de sahne aldı. Nejat Yavaşoğulları (vokal, gitar), Sina Koloğlu (klavye), Ahmet Pekmezci (bas gitar), Deniz Demiröz (solo gitar) ve Mert Alkaya'dan (davul) oluşan Bulutsuzluk Özlemi; Zorlu Psm sahnesinde vermiş olduğu muhteşem konserle müzikseverlere unutamayacakları bir konser verdi.

Haber:Estergon Karagöz/ İstanbul

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