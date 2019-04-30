Bulutsuzluk Özlemi Zorlu Psm'de Sahne Aldı

Yaşamaya Mecbursun Konseriyle Sevenleriyle Buluştu
Türk rock müziğinin sınırlarını belirleyen grup Bulutsuzluk Özlemi, Atlantis Yapım işbirliğiyle gerçekleştirilen Vestel #gururlayerli kapsamında düzenlenen "Yaşamaya Mecbursun" konseriyle Zorlu Psm'de sahne aldı. Nejat Yavaşoğulları (vokal, gitar), Sina Koloğlu (klavye), Ahmet Pekmezci (bas gitar), Deniz Demiröz (solo gitar) ve Mert Alkaya'dan (davul) oluşan Bulutsuzluk Özlemi; Zorlu Psm sahnesinde vermiş olduğu muhteşem konserle müzikseverlere unutamayacakları bir konser verdi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz