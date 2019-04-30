Nesibe Aydın’dan Bilime ve Eğitime Büyük Katkı

Eğitim alanında ilklerin öncüsü olan Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, Konya Okullarında düzenlediği ve yaklaşık 5.000 kişinin katıldığı 2. STEM Fest etkinliği ile bilimsel çalışmalarına bir yenisini daha eklerken; Türkiye’nin dört bir yanından gelen bürokrat, akademisyen ve öğretmenleri ise Eğitim Liderleri Zirvesi’nde buluşturdu.

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, Milli Eğitim Bakanlığı ve Hacettepe STEM & Makers Fast/Expo iş birliği ile “Yaparak ve Tasarlayarak Geleceği Keşfet” sloganıyla bu yıl ikincisi düzenlenen; 3-18 yaş aralığındaki bireylerin düşünsel yeteneklerini geliştirmeye yönelik bilim festivalinde birbirinden eğitici ve eğlenceli 36 atölye yer aldı. Kriminoloji ve Robotik Kodlama gibi atölyelerde bilimsel çalışmalar yapan öğrenciler, Renklerin Dünyası ve Ahşap Atölyelerinde de sanatsal etkinlikleri keşfettiler. Öğrencilerle birlikte tüm ziyaretçilerin de katılımına açık olan atölye çalışmaları 7’den 70’e tüm katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Tüm Türkiye’den eğitimcilerin katıldığı ve STEM Fest ile aynı anda düzenlenen Eğitim Liderleri Zirvesi’nde ise “21. Yüzyılın Eğitim Metotları” ve “Lider Eğitmenin Özellikleri” konuları ele alındı. Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları ve yüzlerce öğretmeni bir araya getiren zirvede, Nesibe Aydın Okulları Bilim Kurulu üyelerinin yanı sıra Hacettepe, Gazi, Ankara, Necmettin Erbakan Üniversitesi ana bilim dalı başkanları ve öğretim üyeleri, ezber bozan sunumlar gerçekleştirdiler.

Milli Eğitim Bakanı Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Yavuz ile birlikte festivalin açılış konuşmasını yapan Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Başkan Vekili Mirkan Aydın; “Bugün Konya Okulları’mızda, ülkemizin geleceği için iki büyük etkinliğe imza atıyoruz. Yaklaşık 5.000 davetlinin katılımıyla gerçekleşen STEM Fest etkinliği ile Konyalı öğrenciler ve aileleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşarken; Eğitim Liderleri Zirvesi’nde ise Türkiye’nin dört bir yanından gelen yüzlerce bilim insanıyla bir araya gelmenin heyecanı içindeyiz.

İki organizasyonda da büyük emekleri olan Milli Eğitim Bakanlığı’na, Milli Eğitim Bakanı Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Yavuz’a ve Nesibe Aydın Konya Okulları Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Can Ünal’a teşekkür ederim. Nesibe Aydın Eğitim Kurumları olarak, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın gelişimi için bilimin, sanatın ve sporun her zaman destekçisi olacağız.” dedi.

1.000 kişilik deneyimli öğretmen kadrosu ile Ankara, Konya, Antalya, Kocaeli, Mersin, Gaziantep ve Diyarbakır Okullarında 6.000 öğrenciye eğitim veren Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, 5 Mayıs’ta Gaziantep ve 26 Mayıs’ta Ankara’da düzenleyeceği STEM Fest etkinlikleri ile bilimsel çalışmalarına devam edecek.