Ankara Haber - Haberler Ankara Ankara Haber - Haberler Ankara
Bugün 11:40 TSİ- Eğitim G: Bugün 11:41 TSİ

Nesibe Aydın'dan Bilime ve Eğitime Büyük Katkı

Eğitim alanında ilklerin öncüsü olan Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, Konya Okullarında düzenlediği ve yaklaşık 5.000 kişinin katıldığı 2. STEM Fest etkinliği ile bilimsel çalışmalarına bir yenisini daha eklerken; Türkiye’nin dört bir yanından gelen bürokrat, akademisyen ve öğretmenleri ise Eğitim Liderleri Zirvesi’nde buluşturdu.

mask
mask
mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Nesibe Aydın’dan Bilime ve Eğitime Büyük Katkı

Eğitim alanında ilklerin öncüsü olan Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, Konya Okullarında düzenlediği ve yaklaşık 5.000 kişinin katıldığı 2. STEM Fest etkinliği ile bilimsel çalışmalarına bir yenisini daha eklerken; Türkiye’nin dört bir yanından gelen bürokrat, akademisyen ve öğretmenleri ise Eğitim Liderleri Zirvesi’nde buluşturdu.

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, Milli Eğitim Bakanlığı ve Hacettepe STEM & Makers Fast/Expo iş birliği ile “Yaparak ve Tasarlayarak Geleceği Keşfet” sloganıyla bu yıl ikincisi düzenlenen; 3-18 yaş aralığındaki bireylerin düşünsel yeteneklerini geliştirmeye yönelik bilim festivalinde birbirinden eğitici ve eğlenceli 36 atölye yer aldı. Kriminoloji ve Robotik Kodlama gibi atölyelerde bilimsel çalışmalar yapan öğrenciler, Renklerin Dünyası ve Ahşap Atölyelerinde de sanatsal etkinlikleri keşfettiler. Öğrencilerle birlikte tüm ziyaretçilerin de katılımına açık olan atölye çalışmaları 7’den 70’e tüm katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Tüm Türkiye’den eğitimcilerin katıldığı ve STEM Fest ile aynı anda düzenlenen Eğitim Liderleri Zirvesi’nde ise “21. Yüzyılın Eğitim Metotları” ve “Lider Eğitmenin Özellikleri” konuları ele alındı. Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları ve yüzlerce öğretmeni bir araya getiren zirvede, Nesibe Aydın Okulları Bilim Kurulu üyelerinin yanı sıra Hacettepe, Gazi, Ankara, Necmettin Erbakan Üniversitesi ana bilim dalı başkanları ve öğretim üyeleri, ezber bozan sunumlar gerçekleştirdiler.

Milli Eğitim Bakanı Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Yavuz ile birlikte festivalin açılış konuşmasını yapan Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Başkan Vekili Mirkan Aydın; “Bugün Konya Okulları’mızda, ülkemizin geleceği için iki büyük etkinliğe imza atıyoruz. Yaklaşık 5.000 davetlinin katılımıyla gerçekleşen STEM Fest etkinliği ile Konyalı öğrenciler ve aileleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşarken; Eğitim Liderleri Zirvesi’nde ise Türkiye’nin dört bir yanından gelen yüzlerce bilim insanıyla bir araya gelmenin heyecanı içindeyiz.

İki organizasyonda da büyük emekleri olan Milli Eğitim Bakanlığı’na, Milli Eğitim Bakanı Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Yavuz’a ve Nesibe Aydın Konya Okulları Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Can Ünal’a teşekkür ederim. Nesibe Aydın Eğitim Kurumları olarak, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın gelişimi için bilimin, sanatın ve sporun her zaman destekçisi olacağız.” dedi.

1.000 kişilik deneyimli öğretmen kadrosu ile Ankara, Konya, Antalya, Kocaeli, Mersin, Gaziantep ve Diyarbakır Okullarında 6.000 öğrenciye eğitim veren Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, 5 Mayıs’ta Gaziantep ve 26 Mayıs’ta Ankara’da düzenleyeceği STEM Fest etkinlikleri ile bilimsel çalışmalarına devam edecek.

# ÖZEL OKULLAR ANKARA İLE İLİŞKİLİ:
# ANKARA HABER İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 11:40 TSİ Ankara/ Gölbaşi- Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Atılım Üniversitesi Bahar Şenlikleri Başladı mask
Atılım Üniversitesi Bahar Şenlikleri Başladı
Çankaya Belediyesi Öğrencileri Mesleki Kütüphane’de Buluşturdu mask
Çankaya Belediyesi Öğrencileri Mesleki Kütüphane’de Buluşturdu
Atılım Üniversitesi Kariyer Günleri Etkinliği Düzenledi mask
Atılım Üniversitesi Kariyer Günleri Etkinliği Düzenledi
Milli Savunma Üniversitesi Sonuçları Açıklandı! mask
Milli Savunma Üniversitesi Sonuçları Açıklandı!
İşkur kpss şartı olmadan memur alımı mask
İşkur kpss şartı olmadan memur alımı
LGS İçin Yeni Örnek Soru Kitapçığı İnternette ! mask
LGS İçin Yeni Örnek Soru Kitapçığı İnternette !
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Ankara'da Kaza: Otomobil, 2 TIR'la çarpıştı: 4 yaralı mask
Ankara'da Kaza: Otomobil, 2 TIR'la çarpıştı: 4 yaralı
Türk Hukuk Enstitüsü Genel Kurul Toplantısı ATO'da Yapıldı mask
Türk Hukuk Enstitüsü Genel Kurul Toplantısı ATO'da Yapıldı
Altındağ Belediyesi Arı Gibi Çalışıyor mask
Altındağ Belediyesi Arı Gibi Çalışıyor
Dışişleri Bakanlığı:"Portekiz Parlamentosu’nun Yaptığı Açıklamayı Reddediyoruz.’’ mask
Dışişleri Bakanlığı:"Portekiz Parlamentosu’nun Yaptığı Açıklamayı Reddediyoruz.’’
Çetin: 2020 Olimpiyatları Atletizmde Dönüm Noktası Olacak mask
Çetin: 2020 Olimpiyatları Atletizmde Dönüm Noktası Olacak
Başkan Mehmet Yiğiner: Galibiyet sürpriz değil, iddialıyız mask
Başkan Mehmet Yiğiner: Galibiyet sürpriz değil, iddialıyız

GALERİ

SANATÇI DİLBER AY, HAYATINI KAYBETTİ mask
SANATÇI DİLBER AY, HAYATINI KAYBETTİ
29 Nisan Günün Özet Haberleri mask
29 Nisan Günün Özet Haberleri
Ankara'da Zumba yaparak stres attılar mask
Ankara'da Zumba yaparak stres attılar
Ankara'da intihara kalkışan kişiyi polis ikna etti mask
Ankara'da intihara kalkışan kişiyi polis ikna etti
Ankara'da Lüks Otomobil Bayisinde Yangın mask
Ankara'da Lüks Otomobil Bayisinde Yangın
Josef Sural Kimdir? mask
Josef Sural Kimdir?
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL