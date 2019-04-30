Haftalık Burç Yorumları 29 Nisan – 5 Mayıs 2019

Gökyüzünde hareketin hat safhada olduğu bir haftaya giriliyor. Boğa burcunda Yeni Ay’a girilmesi ve Satürn’ün Retro hareketi bu haftanın en dikkat çekici gelişmeleri olarak öne çıkıyor. İşte 29 Nisan – 5 Mayıs 2019 haftasının koç, boğa, yengeç, ikizler, aslan, başak, terazi, kova, akrep, yay, oğlak ve balık burcu yorumları…

İnişi ve çıkışı bol olan hayat yolculuğunda karşılaştığımız bazı problemler ile sanki almamız gereken derslerin olduğunu fark ediyoruz. Astrolojide, her gezegenin hayatlarımızla ilişkili bir temaya sahip olduklarına inanılmaktadır. Bu gezengenler arasında yer alan Satürn’ün büyük bir etkisinin olduğu aşikardır. Nitekim Satürn bizi hayata karşı güçlü tutan ve sivri yanlarımızı törpülememizi sağlayan bir öğretmen rolü üstlenmektedir. Sn 1,5 yıl boyunca Oğlak burcunda hareketlerini sürdüren Satürn içinde bulunduğumuz haftanın Salı gününden itibaren 19 Eylül 2019’a kadar devam edeceği Retro hareketine başlayacak. Retro olarak adlandırılan bu dönemde gezegenlerin her zamanki enerjilerinde de büyük farklılıklar ve değişmeler yaşanacak.

Bu haftada yaşanacak olan bir diğer dikkat çekici gelişme, Pazar günü meydana gelen Yeni Ay olacak. Yeni başlangıçların sembolü olan Yeni Ay, bu hafta boğa burcunda gerçekleşecek.

Koç

Satürn’ün Retro hareketiyle ilişkili olarak rutininizin dışında gelişmeler yaşanabilir. Zor bir dönemdeyseniz sıkıntılarınız hafifleyebilir veya keyifliyseniz biraz keyfiniz kaçabilir. Ancak Pazar günü yaşanacak Yeni Ay ile birlikte finansal konularda sevindirici gelişmeler yaşanacak.

Boğa

Güneş hala boğa burcunda seyrediyor. Yeni Ay, boğa burcuna yenilik enerjisi getiriyor. Yurt dışı projeleriniz, eğitiminiz, hayatta karşılaştığınız sorunlar son dönemde artış gösterse de Satürn’ün Retro hareketi ile birlikte biraz hafifleyebilir. Görünüşünüzde veya ilişkilerinizde değişiklikler meydana gelebilir.

İkizler

Yeni Ay ile birlikte size endişe ve korku veren konuların üzerine gitme cesareti gösterebilirsiniz. Son dönemde ailenizden almış olduğunuz maddi desteği veya kredi ve vergi gibi ödemelerinizde sorunlar yaşıyorsanız, Satürn’ün Retro hareketiyle bu durumun hafiflediğine tanık olabilirsiniz. Zor süreçleri atlatıp daha güzel günler göreceksiniz.

Yengeç

Yeni arkadaş ortamları, yeni ilişkiler arıyorsanız Pazar günü yaşanacak olan Yeni Ay’ın verdiği enerji bu isteğinizde size destek olacak. Her ne kadar duygusal ve kırılgan yapınız sebebiyle yeni çevre edinmede çok başarılı değilseniz bile bu enerji size iyi gelecektir. Hayalinizi kurduğunuz hayata kavuşmak adına önemli bir dönüm noktasındasınız.

Aslan

İş hayatınızda huzur ve finansal konularda büyük gelişmeler yaşanacak. Her gün yaptığınız işlerden sıkılıyor, olmadığınız biri gibi davrandığınızdan yakınıyorsanız ve zor zamanlar içindeyseniz bu hafta Satürn’ün Retro hareketi ile ilişkili olarak yaşadığınız problemler ya biraz daha artacak ya da biraz daha azalacak.

Başak

Son dönemde hayattan almak istediğiniz olumlu enerjiyi yeterince deneyimleyemediğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Satürn’ün 5. Evinizde oğlak burcunda seyahat etmesi, sizin engeller ile karşılaşmanızı ve doyasıya mutluluk yaşamanız önünde set çekmesi gibi konulara sebep olabilir. Ancak bu hafta gerçekleşecek olan Retro hareketiyle bu tür problemleriniz ortadan kalkacak. Yenilik enerjisi özellikle eğitim hayatınızda etkili olacak.

Terazi

Aileniz ile ilgili yaşadığınız sıkıntılarda değişiklikler söz konusu olabilir. Eğer aile ile ilgili olarak birtakım sorunlar yaşıyorsanız Satürn’ün Retro hareketi sayesinde bu sorunlarınız hafifleyebilir. Ancak aileniz hakkında dile getirmediğiniz ve çözüme kavuşturmadığınız bir sorun söz konusuysa bu çözüme ulaşmak epey zorlayıcı olabilir. Ödemekle yükümlü olduğunuz borçlarınızla ilgili sevindirici gelişmeler yaşanabilir.

Akrep

Yeni Ay’ın yenilik enerjisi; evliliğiniz, ilişkiniz veya ortaklığınız hakkında yeni gelişmelere tanıklık etmenizi sağlayacak. Ciddi ilerleyen bir ilişkiniz varsa evlilik mertebesine ulaşabilir veya tam tersi olarak ayrılık kararı alabilirsiniz. Hayatta başımıza gelen her şeyin bizi çok daha refah bir hayata ulaştırmak için geldiğini unutmayın.

Yay

Sağlık konularında keyifli gelişmeler yaşanacak. Para konularında ise gelirlerinizi düzenli bir hale sokmaya veya ek gelir elde etmeye tanık edebilirsiniz. Şanslı bir yılda olduğunuz için bu yılın tadını doyasıya çıkarın.

Oğlak

Kolay olmayan bir sene geçiriyorsunuz ancak Satürn’ün Retro dönemiyle gelen enerjiler hayatınızda yeni zorluklara neden olabilir. Yeni Ay ile yeni bir aşka yelken açılabilir. Hayattan keyif almak için bazı olayları kabul etmeniz ve sabırlı olmanız gerekebilir.

Kova

Satürn’ün Retro hareketiyle kaygı ve korkularınızla ilgili olarak farklılıklar yaşayabilirsiniz. Korkularınızı yenmek için iyi bir döneme giriyorsunuz.

Balık

Kardeşleriniz veya akrabalarınız hakkında yeni gelişmeler yaşanabilir. Neptün hala balık burcunda seyahat ettiği için, kurduğunuz hayallerin peşine kendinizi çok kaptırarak gitmeniz, gerçeklerle karşılaştığınızda sizi zorlamaya devam ediyor. Bu konuda yakın dostlarınızın veya ailenizin tavsiyelerini alacaksınız.