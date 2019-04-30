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Bakan Selçuk: '7'nci Aile Şurası' 2-3 Mayıs'ta Ankara'da Yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Aileye Değer, Türkiye'ye Değer' ana temalı '7'nci Aile Şurası'nın 2-3 Mayıs tarihlerinde Ankara'da yapılacağını açıkladı. Bakan Selçuk, aile kurumunun ve aile içinde edinilen değerlerin Türkiye için çok önemli olduğunu belirtti.

Bakan Selçuk: '7'nci Aile Şurası' 2-3 Mayıs'ta Ankara'da Yapılacak mask
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek 'Aile Şurası' ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şuraya Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, akademisyenler, çok sayıda yazar ve uzmanların katılacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasını gerçekleştireceği şurada, Bakan Selçuk da bakanlığın aile konusunda yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verecek.

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aileye verdiği özel öneme binaen Aile Şurası'nın Cumhurbaşkanlığı himayesine alındığını belirtti.

7'nci Aile Şurası'nda alınacak kararların 2019'da uygulanması planlanan 'Ailenin Güçlendirilmesi Ulusal Strateji Belgesi 2019-2023' başlıklı belgede de yer alacağına değinen Bakan Selçuk, "İki gün sürecek olan şura, 'aile birliğinin korunması, toplumda çocuk algısı ve çocuğun hayata hazırlanması, kadın ve aile, engelli ve yaşlısı ile büyük aile ve aileye yönelik sosyo-ekonomik destek hizmetleri' olmak üzere 5 ana başlıktan oluşacak" dedi.

Şurada, uygulanan ve uygulanabilecek kamu politikalarına, mevzuata, mevzuat hakkında değerlendirmelere ve analizlere yer veren bildirilere öncelik verileceği kaydedildi.

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