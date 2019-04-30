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Çankaya'da 'Anneler Günü Şenliği' Zafer Park’ta Düzenlenecek

Çankaya Belediyesi, Anneler Günü kutlamalarını şenliğe dönüştürdü. Zafer Park’ta düzenlenecek “Anneler Günü Şenliği”nde, el emeği stantlarından konserlere kadar pek çok etkinlik yer alacak.

Çankaya'da 'Anneler Günü Şenliği' Zafer Park’ta Düzenlenecek mask
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Çankaya Belediyesi, Anneler Günü kutlamalarını şenliğe dönüştürdü. 5-6 Mayıs’ta Zafer Park’ta düzenlenecek “Anneler Günü Şenliği”nde, el emeği stantlarından konserlere kadar pek çok etkinlik yer alacak.

Birlik Mahallesi’nde yer alan parkta, belediyenin UR 2430 Bölge Federasyonu ile birlikte hayata geçirdiği Girişimci Kadınlar Projesi’ne katılan kadınlar, el emeği stantları açacak. Stantlarda, ahşap eşyalardan, çantaya; keçe işlerden deri ürünlere kadar pek çok ürün, gelenlerin beğenisine sunulacak.

“Baba Destek Programı”na katılan belediye personeli babaların sertifika alacağı şenlikte, sadece kadınlardan oluşan Ankaralı grup Retro Queen 4 Mayıs 15.00’de sahne alacak. Aynı gün 19.00’da ‘jazz a la turka’ şarkılarıyla Sema Moritz’in dinleyicileriyle buluşacağı şenlik, 5 Mayıs 15.00’de halk müziği sanatçısı İlknur Yakupoğlu ve 19.00’da keman sanatçısı Canan Anderson ile devam edecek.

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Bugün 12:03 TSİ Ankara/ Çankaya- Etkinlik

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