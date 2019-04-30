Taşdelen, STK Başkanları İle Buluştu

Kayseri Dernekleri Federasyonu, Ankara Sanayi Odası ve Genç Girişim ve Yönetişim Derneği başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin kutlama ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Taşdelen, sandıktan çıkan yüzde 73.48’lik oy oranının kendilerine duyulan güvenin eseri olduğunu ve daha çok çalışma sorumluluğunu omuzlarına yüklediğini ifade etti.

Türkiye geneline yayılmış Kayseri ili ve ilçeleri yerel derneklerini bir araya getiren Kayseri Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Etöz ve yönetim kurulu üyeleri Taşdelen’e gerçekleştirdikleri ziyarette başarılarının devamını dileyerek kutladılar. Yerel derneklere verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Etöz, seçim başarısının ardında sivil topluma verilen önemin yer aldığını belirtti.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile gerçekleştirdiği ziyarette yeni dönemde başarılı işlere imza atacağından emin olduğunu ifade ederek, Taşdelen’i kutladı.

Genç Girişimcilerden Kutlama ve Destek

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Başkanı Nezih Allıoğlu, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile Taşdelen’e gerçekleştirdiği ziyarette başarılarının devamını dileyerek tebrik etti. 2014 seçim sonuçlarının ardından gerçekleştirdikeri ziyarette söylediklerini anımsatan Allıoğlu, “Aldığınız oy oranı size olan güvenin göstergesi. Taşıdığınız yükün sorumluluğunu layıkıyla yerine getireceğinize olan inancımız tamdır” şeklinde konuştu. Dernek çalışmaları hakkında da bilgi veren Allıoğlu, “Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında iftar çadırlarınızda vatandaşlarla dayanışma örneğigöstermek isteriz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Taşdelen, sivil toplum kuruluşları ile dayanışmaya devam ederek, şeffaf katılımcı bir belediyecilik anlayışı sergileyerek vatandaşların omuzlarına yüklei sorumluluğu layıkıyla yerine getireceklerini ve yeni dönemde hep birlikte güzel işlere imza atacaklarını ifade etti.