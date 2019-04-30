Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:32 TSİ- Siyaset G: Bugün 12:33 TSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Mesajı Yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Emekçilerimizin demokratik yollarla dile getirdiği tüm taleplerini dikkate alarak, devletimizin tüm kurumlarıyla, sendikalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, çalışanlarımızın sorunlarının çözümü ve hayat şartlarının iyileştirilmesi hususlarında çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Mesajı Yayımladı mask
Büyütmek için resme tıklayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı mesajında, "Emek ve alın teriyle ülkemizin büyümesi ve kalkınmasında önemli rol oynayan işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum. Tüm dünyada işçi ve emekçilerin birlik ve dayanışma günü olarak kutlanan 1 Mayıs’ın, hakkaniyetli ve adil şartlarda bir çalışma ortamına vesile olmasını temenni ediyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana işçi ve emekçilerimizin sorunlarına her zaman samimiyetle çözüm üretmeye çalıştık. İstihdamı artırmak, işsizlik oranını düşürmek için pek çok tedbiri, programı hayata geçirdik. Bu anlayışla, emekçilerimiz ücretten sosyal haklara kadar her alanda önemli kazanımlar elde ettiler. Emekçilerimizin demokratik yollarla dile getirdiği tüm taleplerini dikkate alarak, devletimizin tüm kurumlarıyla, sendikalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, çalışanlarımızın sorunlarının çözümü ve hayat şartlarının iyileştirilmesi hususlarında çalışmaya devam edeceğiz. İşçi ve emekçi kardeşlerimizin, üretimden gelen güçlerini kullanarak, haklı taleplerini demokratik platformlarda dile getirmesi, sorunların karşılıklı diyalog ve uzlaşma içerisinde çözüme kavuşturulmasını sağlayacak ilk adımdır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün anlamına uygun şekilde, provokasyonlardan uzak bir bayram havasında kutlanmasını diliyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

(İlker Turak /İHA)

Bugün 12:32 TSİ İHA Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
TBMM Yarın Çalışmalarına Başlayacak mask
TBMM Yarın Çalışmalarına Başlayacak
İspanya'da Sandıktan 'Siyasi Belirsizliğin Devamı' Çıktı mask
İspanya'da Sandıktan 'Siyasi Belirsizliğin Devamı' Çıktı
Erdoğan: “İstanbul ve Ankara’da Kaybetmedik” mask
Erdoğan: “İstanbul ve Ankara’da Kaybetmedik”
Sandık Kurulu Listeleri Siyasi Partilerle Paylaşılmıyor mask
Sandık Kurulu Listeleri Siyasi Partilerle Paylaşılmıyor
Özel, Sosyal Medya Üzerinden Açıklamalarda Bulundu mask
Özel, Sosyal Medya Üzerinden Açıklamalarda Bulundu
Kızılcahamam, AK Parti Kampı İçin Hazır mask
Kızılcahamam, AK Parti Kampı İçin Hazır
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Ankara'da Kaza: Otomobil, 2 TIR'la çarpıştı: 4 yaralı mask
Ankara'da Kaza: Otomobil, 2 TIR'la çarpıştı: 4 yaralı
Türk Hukuk Enstitüsü Genel Kurul Toplantısı ATO'da Yapıldı mask
Türk Hukuk Enstitüsü Genel Kurul Toplantısı ATO'da Yapıldı
Dışişleri Bakanlığı:"Portekiz Parlamentosu’nun Yaptığı Açıklamayı Reddediyoruz.’’ mask
Dışişleri Bakanlığı:"Portekiz Parlamentosu’nun Yaptığı Açıklamayı Reddediyoruz.’’
Altındağ Belediyesi Arı Gibi Çalışıyor mask
Altındağ Belediyesi Arı Gibi Çalışıyor
Çetin: 2020 Olimpiyatları Atletizmde Dönüm Noktası Olacak mask
Çetin: 2020 Olimpiyatları Atletizmde Dönüm Noktası Olacak
Başkan Mehmet Yiğiner: Galibiyet sürpriz değil, iddialıyız mask
Başkan Mehmet Yiğiner: Galibiyet sürpriz değil, iddialıyız

GALERİ

İşitme engelli atıcı Habip Yeşilöz'ün başarısı mask
İşitme engelli atıcı Habip Yeşilöz'ün başarısı
Ankara'da Otomobilin Motoruna Giren Kediyi Çıkarmak İçin Seferber Oldular mask
Ankara'da Otomobilin Motoruna Giren Kediyi Çıkarmak İçin Seferber Oldular
SANATÇI DİLBER AY, HAYATINI KAYBETTİ mask
SANATÇI DİLBER AY, HAYATINI KAYBETTİ
29 Nisan Günün Özet Haberleri mask
29 Nisan Günün Özet Haberleri
Ankara'da Zumba yaparak stres attılar mask
Ankara'da Zumba yaparak stres attılar
Ankara'da intihara kalkışan kişiyi polis ikna etti mask
Ankara'da intihara kalkışan kişiyi polis ikna etti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL