Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 14:40 TSİ- Ekonomi G: Bugün 14:42 TSİ

IDEF'19 Fuarı Açıldı 3 Mayıs'a Kadar Devam Edecek

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan IDEF, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle kapılarını açtı.

IDEF'19 Fuarı Açıldı 3 Mayıs'a Kadar Devam Edecek mask
Büyütmek için resme tıklayın

Dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) başladı.

Savunma ve güvenlik alanlarında önemli bir tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformu haline gelen IDEF, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl 14. kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ve yabancı temsilcilerin de katıldığı törenle kapılarını açtı.

Zırhlı muharebe araçları, insansız kara araçları, roketler, güdümlü füzelerin aralarında bulunduğu birçok ürünün yer aldığı fuar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ organizatörlüğünde 3 Mayıs'a kadar devam edecek.

Fuara, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği olmak üzere 20 kurum ve kuruluş destek veriyor.

Binden fazla firma boy gösterecek

Fuara bu yıl 576'sı yabancı, 485'ü Türk toplam bin 61 firma katılacak. Türk firmalarının 250'si KOBİ'lerden oluşacak. Dünyanın farklı coğrafyalarından 68 ülkeden 550 kişiden oluşan 150 heyetin katılım sağlayacağı fuarda, heyetlerde 68 üst düzey yetkili yer alacak.

Fuar kapsamında 4 bin 420 planlı görüşme gerçekleştirilecek. Fuarda 70 imza töreni gerçekleştirilmesi planlanıyor. İmza törenleri ile yerli ve yabancı iş birlikleri ilan edilecek.

Yeni ürünler ilk kez vitrine çıkacak

IDEF, katılımcı firma açısından dünyanın en büyük ilk 4 savunma sanayisi fuarı arasında yer alıyor. IDEF'te önceki yıllarda olduğu gibi Türk savunma sanayisi tarafında geliştirilen birçok ürün ilk kez sergilenecek. Daha önce geliştirilen çeşitli ürünlerin de yeni versiyonları fuarda tanıtılacak.

Fuarda; zırhlı muharebe araçları, taktik zırhlı araçlar, insansız kara araçları, roketler, güdümlü füzeler, piyade silahları, askeri simülatörler ve patlayıcı madde imha ekipmanlarının aralarında bulunduğu birçok ürün yer alacak.

Muhabir: Mustafa Çalkaya, Ali Atar

# İŞ İLANLARI İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 14:40 TSİ AA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
30 Nisan 2019 Borsa İlk Yarıda Yükseldi mask
30 Nisan 2019 Borsa İlk Yarıda Yükseldi
30 Nisan 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları mask
30 Nisan 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları
Mart Dönemine İlişkin Geçici Dış Ticaret İstatistikleri Açıklandı mask
Mart Dönemine İlişkin Geçici Dış Ticaret İstatistikleri Açıklandı
Amazon.com.tr, 'Hediye Rehberi' Oluşturdu mask
Amazon.com.tr, 'Hediye Rehberi' Oluşturdu
Yabancı Yatırımcılardan Türk Gayrimenkul Borsasına Yoğun Talep mask
Yabancı Yatırımcılardan Türk Gayrimenkul Borsasına Yoğun Talep
30 Nisan 2019 Borsa Güne Yükselişle Başladı mask
30 Nisan 2019 Borsa Güne Yükselişle Başladı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Ankara'da Kaza: Otomobil, 2 TIR'la çarpıştı: 4 yaralı mask
Ankara'da Kaza: Otomobil, 2 TIR'la çarpıştı: 4 yaralı
Türk Hukuk Enstitüsü Genel Kurul Toplantısı ATO'da Yapıldı mask
Türk Hukuk Enstitüsü Genel Kurul Toplantısı ATO'da Yapıldı
Dışişleri Bakanlığı:"Portekiz Parlamentosu’nun Yaptığı Açıklamayı Reddediyoruz.’’ mask
Dışişleri Bakanlığı:"Portekiz Parlamentosu’nun Yaptığı Açıklamayı Reddediyoruz.’’
Altındağ Belediyesi Arı Gibi Çalışıyor mask
Altındağ Belediyesi Arı Gibi Çalışıyor
Çetin: 2020 Olimpiyatları Atletizmde Dönüm Noktası Olacak mask
Çetin: 2020 Olimpiyatları Atletizmde Dönüm Noktası Olacak
Başkan Mehmet Yiğiner: Galibiyet sürpriz değil, iddialıyız mask
Başkan Mehmet Yiğiner: Galibiyet sürpriz değil, iddialıyız

GALERİ

İşitme engelli atıcı Habip Yeşilöz'ün başarısı mask
İşitme engelli atıcı Habip Yeşilöz'ün başarısı
Ankara'da Otomobilin Motoruna Giren Kediyi Çıkarmak İçin Seferber Oldular mask
Ankara'da Otomobilin Motoruna Giren Kediyi Çıkarmak İçin Seferber Oldular
SANATÇI DİLBER AY, HAYATINI KAYBETTİ mask
SANATÇI DİLBER AY, HAYATINI KAYBETTİ
29 Nisan Günün Özet Haberleri mask
29 Nisan Günün Özet Haberleri
Ankara'da Zumba yaparak stres attılar mask
Ankara'da Zumba yaparak stres attılar
Ankara'da intihara kalkışan kişiyi polis ikna etti mask
Ankara'da intihara kalkışan kişiyi polis ikna etti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL