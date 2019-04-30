Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 14:51 TSİ- Gündem G: Bugün 14:52 TSİ

Dikkat! Ankara'da yarın bu yollar kapalı

Ankara Valiliği, 1 Mayıs günü kapatılacak yollarla ilgili açıklama yaptı.Ankara Valiliği tarafından, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı belirtildi.

Dikkat! Ankara'da yarın bu yollar kapalı mask
Büyütmek için resme tıklayın

Dikkat! Ankara'da yarın bu yollar kapalı

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 1 Mayıs 2019 Çarşamba günü, saat 10.00 - 18.00 saatleri arasında bazı sendika ve odaların organizesinde, Kazım Karabekir Caddesi, AKM yanında toplanılarak Anadolu Meydanı’na kadar yürüyüş gerçekleştirileceği bildirildi. "1 Mayıs Emek ve Mücadele Günü" kapsamında açık hava toplantısı yapılacağı ve söz konusu etkinlikle ilgili olarak bazı yolların kapalı olacağı duyuruldu.

Kapatılan yollar ve kapalı olacakları saatler şu şekilde:

"30 Nisan 2019 Salı günü saat 24.00’ten, etkinlik sona erene kadar Anıt Caddesi (Gençlik Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arası ve 1 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 08.00’den etkinlik sona erene kadar ise, Kazım Karabekir Caddesi ( İstanbul Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arası), Hipodrom Caddesi (Mevlana Bulvarı kesişimi ile Gar Kavşağı arası), GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arası), Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası), Gençlik Caddesi (Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi arası), Ulaştırma Kavşağı ile yan varyantları, Anadolu Meydanı ile yan varyantları ve buralara giden cadde ve sokaklar çift yönlü olarak programlar sona erene kadar kapatılacak."

Ankara Valiliği tarafından, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı belirtildi.

(Mevlüt Hasgül /İHA)

Bugün 14:51 TSİ İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Yenimahalle’de Ramazan Denetiminden Esnafa Tam Not mask
Yenimahalle’de Ramazan Denetiminden Esnafa Tam Not
Irak’ın Kuzeyindeki Terör Hedefleri Tam İsabetle Vuruldu mask
Irak’ın Kuzeyindeki Terör Hedefleri Tam İsabetle Vuruldu
Balcı, “TOBB 21. Türkçe Konuşan Girişimciler Programı” Açılışına Katıldı mask
Balcı, “TOBB 21. Türkçe Konuşan Girişimciler Programı” Açılışına Katıldı
Sağlık Bakanlığı'nda Yangın Tatbikatı Yapıldı mask
Sağlık Bakanlığı'nda Yangın Tatbikatı Yapıldı
Başkan Altınok, Sağlıklı Yaşam İçin Yürüdü mask
Başkan Altınok, Sağlıklı Yaşam İçin Yürüdü
Yeniden Refah Partisi İstanbul 1. Olağan Kongresini Yaptı mask
Yeniden Refah Partisi İstanbul 1. Olağan Kongresini Yaptı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Ankara'da Kaza: Otomobil, 2 TIR'la çarpıştı: 4 yaralı mask
Ankara'da Kaza: Otomobil, 2 TIR'la çarpıştı: 4 yaralı
Türk Hukuk Enstitüsü Genel Kurul Toplantısı ATO'da Yapıldı mask
Türk Hukuk Enstitüsü Genel Kurul Toplantısı ATO'da Yapıldı
Dışişleri Bakanlığı:"Portekiz Parlamentosu’nun Yaptığı Açıklamayı Reddediyoruz.’’ mask
Dışişleri Bakanlığı:"Portekiz Parlamentosu’nun Yaptığı Açıklamayı Reddediyoruz.’’
Altındağ Belediyesi Arı Gibi Çalışıyor mask
Altındağ Belediyesi Arı Gibi Çalışıyor
Çetin: 2020 Olimpiyatları Atletizmde Dönüm Noktası Olacak mask
Çetin: 2020 Olimpiyatları Atletizmde Dönüm Noktası Olacak
Başkan Mehmet Yiğiner: Galibiyet sürpriz değil, iddialıyız mask
Başkan Mehmet Yiğiner: Galibiyet sürpriz değil, iddialıyız

GALERİ

İşitme engelli atıcı Habip Yeşilöz'ün başarısı mask
İşitme engelli atıcı Habip Yeşilöz'ün başarısı
Ankara'da Otomobilin Motoruna Giren Kediyi Çıkarmak İçin Seferber Oldular mask
Ankara'da Otomobilin Motoruna Giren Kediyi Çıkarmak İçin Seferber Oldular
SANATÇI DİLBER AY, HAYATINI KAYBETTİ mask
SANATÇI DİLBER AY, HAYATINI KAYBETTİ
29 Nisan Günün Özet Haberleri mask
29 Nisan Günün Özet Haberleri
Ankara'da Zumba yaparak stres attılar mask
Ankara'da Zumba yaparak stres attılar
Ankara'da intihara kalkışan kişiyi polis ikna etti mask
Ankara'da intihara kalkışan kişiyi polis ikna etti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL