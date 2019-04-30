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Altındağ’da Molozlar Ekipler Tarafından Temizleniyor

Altındağ Belediyesi, Önder Mahallesi’nde çevre kirliliği oluşturan ve halk sağlığını tehdit eden molozları temizleme seferberliği başlattı. Bölgeden şu ana kadar 1500 kamyon moloz toplayan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Altındağ’da Molozlar Ekipler Tarafından Temizleniyor mask
Altındağ’da Molozlar Ekipler Tarafından Temizleniyor mask
Altındağ’da Molozlar Ekipler Tarafından Temizleniyor mask
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Ankara’da en yoğun gecekondulaşmanın yaşandığı Altındağ’da, kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yıkılan gecekonduların yerini modern konutlar alırken bazı bölgelerde ise gecekondulardan arta kalan molozların temizlik çalışması devam ediyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, özellikle Önder Mahallesi civarında yaşanan moloz şikâyetlerine anında müdahale ederek vatandaşın sorununu çözdü. Bölge halkının bu konuda çok fazla şikâyette bulunduğunu belirten Başkan Balcı, önemli bir çevresel sorunu giderdiklerini belirtti.

1500 kamyon moloz çıktı

Önder Mahallesi’nde 2 bin 500 kaçak yapının yıkılmasının ardından bölgede görüntü ve çevre kirliliği oluşturan moloz dağları Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatıyla kaldırıldı. Balcı’nın göreve gelir gelmez moloz temizliği talimatını vermesinin ardından harekete geçen Altındağ Belediyesi ekipleri, bölgede yaklaşık 15 gün boyunca sürdürülen çalışmalar neticesinde, 1500 kamyon molozu bölgeden kaldırdı. Şu ana kadar kaldırılması gereken moloz yığınının yüzde 50’sinin bölgeden uzaklaştırıldığını dile getiren ekipler, bir bu kadar daha moloz atığının bölgeden taşınacağını söyledi.

Altındağ’da anında çözüm

Vatandaşın her sorununu anında çözüme kavuşturmak için hassasiyet gösterdiklerini belirten Doç. Dr. Asım Balcı, “Bilindiği üzere Altındağ’da önemli bir kentsel dönüşüm yaşanıyor. Bu dönüşüm sonucunda yıkılan gecekondulardan arta kalan molozlar bölge halkını da rahatsız ediyor. Özellikle Önder Mahallesi’nde yıkımı gerçekleştirilen gecekondulardan geriye kalan ve kaldırılmayan molozlar nedeniyle vatandaşlarımız mağdurdu. Bu konuda çok şikayet alıyorduk. Sorunu çözmek için ekiplerimizle birlikte yoğun bir çalışma gerçekleştirerek moloz kaplı bölgeyi temiz bir hale getirdik. Bundan sonra yıkılan her kaçak yapıdan arta kalan molozları anında bertaraf etmek için özen göstereceğiz” dedi.

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Bugün 15:01 TSİ Ankara/ Altindağ- Yaşam

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