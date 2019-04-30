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30 Nisan 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 246,50 lira oldu.

30 Nisan 2019 Serbest Piyasada Altın Fiyatları mask
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İstanbul Kapalıçarşı’da 246,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 246,50 liradan, bin 623 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 644 liradan, 224,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 228,60 liradan, bin 586 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 606 liradan, 793 liradan alınan Yarım Ziynet 803 liradan ve 397 liradan alınan Çeyrek Ziynet 402 liradan satılıyor.

(İHA)

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