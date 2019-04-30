Gonca Vuslateri Kimdir, Kaç Yaşındadır, Nerelidir?

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı’nda bir çalışana hakaretler ederek Türkiye’nin gündemine oturan Funda E.’ye resmi sosyal medya hesabından tepki gösteren oyuncu Gonca Vuslateri, bir takipçisinden söz konusu tepkisine gelen bir yorum ile adeta neye uğradığını şaşırdı. Takipçisinin bu yorumu üzerine bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Gonca Vuslateri kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? soruları internet kullanıcıları tarafından da merak ediliyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimlerden biri olan Gonca Vuslateri, benzeri zor görülür bir skandala imza attı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Havaalanı’nda gerçekleşen ve Türkiye’nin gündemine oturan olayla ilgili verdiği tepkiye bir takipçisinden gelen yorum hem ünlü oyuncuda hem de ünlü oyuncunun hayranlarında adeta soğuk duş etkisi yarattı. Gonca Vuslateri’nin sosyal medya hesabından tepki gösterdiği olayda Funda E isimli bir vatandaş, İstanbul Havaalanı’nda bir çalışana onur kırıcı ithamlarda bulunarak, hakaretler etmişti. Tüm Türkiye’nin tepkisini çeken bu olay sosyal medyada gündem olduktan kısa bir süre sonra da ana haber bültenlerinde kendine yer bulmuştu. Söz konusu olay bir süre ülke gündeminde önemli bir yer kaplarken, başta sosyal medya fenomenleri ve birçok ünlü kişisel sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalar ile bu olaya tepkilerini internet üzerinden göstermişti.

Takipçisi Ters Köşe Yaptı!

Bu ünlü isimlerin arasında yer alan simalardan biri de oyuncu Gonca Vuslateri’ydi. Güzel oyuncu tepki çeken bu olayla ilgili düşüncelerini uygun bir uslupla resmi sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Bu paylaşımın üzerinden çok geçmeden ünlü oyuncunun bir takipçisi yaptığı yorum ile Gonca Vuslateri’yi “ikiyüzlü” olmakla eleştirdi. Sevilen oyuncunun takipçisi, Gonca Vuslateri’nin tepki gösterdiği olayın bir benzerinin kendi aralarında yaşandığını açıklayarak ünlü oyuncuyu sosyal medyada adeta topa tuttu. Neye uğradığını şaşıran Gonca Vuslateri bir süre sessizliğini koruduktan sonra açıklama yaptı.

“Kimseye Nezaketsizlik Yapmam”

Ünlü oyuncu bir takipçisinin sosyal medya üzerinden kendisine yaptığı yoruma bir süre cevap yazmayıp sessizliğini korumuştu. Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen oyuncu Gonca Vuslateri, yaşadığı bu tatsız anı hakkında bir açıklama yaparak, tüm sosyal medya kullanıcılarına da bir cevap vermiş oldu.

“Maalesef meşhur olmanın dezavantajlarından biri de bazı ithamların üzerinizde bir şekilde bir iz bırakması için gerçekleştiğini biliyor olmanıza rağmen topu daima göğsünüzde yumuşatmak zorunda olursunuz” diyerek açıklamasına başlayan Gonca Vuslateri, ünlü olarak sürekli göz önünde olmanın, bu hakka sahip olunmadığının düşünülmesine yol açtığını ifade etti. Hiç kimseye hiçbir zaman nezaketsizlik yapmayacağını belirten ünlü oyuncu “Üstelik çalışan insanlara, hizmet aldığım insanlara nezaketsiz davrananları da içimde çok başka yere koyarım” diyerek bu konu hakkında ne kadar hassas olduğunun altını çizdi.

Sevilen oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede bazı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutulurken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise samimiyetsiz olarak nitelendirdi.

Gonca Vuslateri Kimdir?

Sosyal medyanın son dönemde en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gonca Vuslateri kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir? İşte Türk televizyonlarının aranan yüzlerinden biri olan Gonca Vuslateri’nin hayat hikayesi…

Nazlı Gonca Vuslateri 2 Eylül 1986 tarihinde Bursa’da doğmuştur. Astsubay olan babasının görevi nedeniyle Adana’da 8 yıl boyunca yaşamıştır. Daha sonra babası 1994 yılında emekli olunca ailesiyle beraber tekrar Bursa’ya dönmüştür. 1998 yılında annesi ve babası boşandıktan sonra annesi ve ablasıyla birlikte İstanbul’a taşınmıştır.

Küçük yaşlarından itibaren oyunculuğa ve tiyatroya ilgisi olan Gonca Vuslateri, ilkokul 2. sınıftan beri oyunculuk üzerine eğitimler aldı. Lise eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra 2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’ne gitmiş ve buradaki eğitimini başarıyla tamamlamıştır. “Dot” tiyatrosunda çalışan Gonca Vuslateri’nin oyunculuk kariyerine ilk başladığı yapım bir dönemim sevilen dizisi Ruhsar olmuştur.

Sevilen oyuncu Gonca Vuslateri’nin yer aldığı projeler şunlardır:

Ruhsar 1997, Eyvah Kızım Büyüdü 2000, Aliye 2004, Büyük Buluşma 2004, Kız Babası 2006, Canım Ailem 2009, Küçük Sırlar 2010 – 2011, Yerden Yüksek 2011, İbreti Alem 2012, Yalan Dünya 2012 – 2014, Gönül İşleri 2015, Anne 2016, Tehlikeli Karım 2018