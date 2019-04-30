Bakan Koca: Türkiye'nin Beslenme Haritasını Çıkarıyoruz

Sağlık Bakanı Koca, bakanlıkta düzenlenen 'Ulusal Beslenme Konseyi'nin ilk toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Koca, eskiden sağlık sistemlerinin önündeki en önemli sorunun bulaşıcı hastalıklar olduğunu belirterek, can kaybına, sağlık kaybına, iş gücü kaybına yol açan hastalıklarla uğraşmanın ise sağlık sistemlerinin çözmesi gereken en büyük sorunlar olduğunu söyledi. Hijyen şartlarının iyileştirilmesi, hastalıklar ile mücadelenin aşıyla aksatılmadan devam etmesi ve antibiyotiklerin yaygın kullanılmasıyla bakteri kökenli hastalıkların ciddi sorun olmaktan uzaklaştığını kaydeden Bakan Koca, şöyle konuştu:

"Günümüze geldiğimizde ise gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin en önemli sağlık problemi olarak bulaşıcı olmayan hastalıklar görülmektedir. Yani pek çoğu uzun dönemde gelişen, yaşam süresinin uzamasıyla mevcut nüfusta iş gücü kaybına yol açan, finansal kaynaklara ciddi yük getiren, genellikle kronik hastalıklar olarak bilinen sağlık sistemine aşırı iş yükü getiren hastalıkla günümüzün ve geleceğimizin, sağlık sisteminin çözüm bulması gereken sorunlar olarak karşımızda durmakta. Bu hastalıkların tedavisi sağlık sistemlerine ağır yük getirmekte erken ölümlere neden olabilmektedir. Bu sebeple bu hastalıkların önlenmesi, ortaya çıkmasının geciktirilmesi, ortaya çıkanların da bedene vereceği zararların engellenmesi veya asgari seviyede tutulması çok önemlidir. Bu kronik hastalıklar; diyabet, hipertansiyon, kanser gibi hastalıklar. Bu hastalıkların pek çoğunun beslenme ile önemli bir bağının tespit edildiğini biliyoruz."

'Ülkemizde 3 Kişiden 1'i Obez, 1'i Fazla Kilolu'

Aşırı kalorili beslenme sonucu gelişen obezitenin pek çok hastalığa sebep olduğunu vurgulayan Koca, "Obezite ise gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çoğunda olduğu gibi ülkemizde de giderek artan bir sorun haline dönüşmüştür. Ülkemizde her 3 erişkinden 1'i obez, 1'i de fazla kilolu. Biz de bu sorunlarla baş edebilmek için Dünya Sağlık Örgütü ile iş birliği içerisinde çalışıyoruz ve 'Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı'nı ciddiyetle yürütmeye devam ediyoruz. Okul kantinlerinde sağlığa faydalı şüpheli gıdaların satışının yasaklanması, beslenme dostu okulların oluşturulması, gıdalara okul gıdası logosunun konulması, çocuklara yönelik program aralarına bu tür gıdaların reklamların yasaklanması, genç yaşlarda sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması gibi uygulamalar gösterdiğimiz gayretlerin sadece bir kısmı" dedi.

'Beslenme Haritası Çıkarmaya Başladık'

Türkiye'de beslenme alışkanlıklarının tespit edildiğini anlatan Bakan Koca, şunları söyledi:

"Türkiye’nin beslenme haritasını çıkarmaya başladık. Araştırma aşaması bitti, raporlama aşamasının da sonuna geldik. Önümüzdeki günlerde bu çok önemli araştırmanın sonuçlarını da kamuoyu ile paylaşmış olacağız. Bu araştırma ile Türkiye'de 15 yaş üstü vatandaşımızın beslenme alışkanlıklarını öncelikle tespit ettik. 81 ilde TÜİK tarafından örneklem yapıldı. Çalışmaya katılanlar aile hekimleri tarafından davet edilerek aç karnına kanları alındı ve halk sağlığı laboratuvarlarımızda analizleri yapıldı. Kanda şeker, yağ, vitamin değerlerine bakıldı. Boy ve kiloları ölçüldü. Sonrasında 24 saat boyunca nasıl beslendiklerine dair anket yapıldı. Bu anket 15 gün sonra yine tekrarlandı. 6 ay kadar süre araştırmayı tamamen bakanlığımız hekimleri, hemşireleri ve diyetisyenleri yürüttü. Bu araştırma ile hangi besinlerin ne miktarda ve ne sıklıkla tüketildiğini, ne kadar protein, karbonhidrat alındığını, tüm bu verileri analiz etmiş oluyoruz. Analizlerin neticesinde önümüze çıkacak tablo, bize hem beslenme yetersizliklerini hem de fazla kilonun sebeplerini gösterecek."

'Ulusal Beslenme Konseyi'ni Kurduk'

Bilimsel kanıtlara dayalı görüşler ortaya koyabilmek adına Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda geniş katılımlı 'Ulusal Beslenme Konseyi' kurduklarını dile getiren Koca, "Konsey geniş katılımlı bir konsey; 9 bakanlık, 7 sivil toplum kuruluşu, YÖK temsilcileri bulunuyor. Konsey ile beslenme konusundaki bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması, sağlıklı beslenme kültürünün ülke genelinde yaygınlaştırılması, gıda güvenliği ve kronik hastalıklarla mücadele kapsamında politikaların ve stratejilerin geliştirilmesi hedefleniyor" diye konuştu.