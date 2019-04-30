Sosyal Güvenlik Kurumu Karşılıksız Para Ödemesi Yapıyor!

Ülkemizde birçok kişinin haberdar olmadığı uygulamada Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) birçok farklı isim altında özel ödemeler gerçekleştiriyor. Para ödemesi alan vatandaşlar bu durumdan haberdar olmadığında ve kurum tarafından kendilerine yapılan ödemeyi teslim almadıklarında para ödemesinin hakkı yanıyor. Dolayısıyla paranın zamanında çekilmesi bu konuda hak kayıpları yaşamamak adına büyük önem teşkil ediyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun geçtiğimiz dönemde başlattığı uygulamada hak sahibi durumunda olan vatandaşlara ödemelerini gerçekleştiriyor. Birçok vatandaşımızı yakından ilgilendiren, ancak bu konu hakkında yeterli bilgi sahibi olunmamasından dolayı yine birçok vatandaşımızın bilmediği bu uygulamada, ödemeler zamanında teslim alınmazsa söz konusu haklar yanıyor. Dolayısıyla hak sahibi durumunda olan vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kendilerine yapılan bu ödemeleri yakından takip etmesi gerekiyor.

SGK’nın hak sahiplerine yatırdığı para zamanında çekilmediği takdirde kuruma gelir olarak geri yansıtılıyor. Bu noktada uygulamadan yararlanmaya hakkı olan ancak bilgi sahibi olmadığı için parası yanan birçok vatandaş bulunuyor. Bu sebeple vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla hazırladığımız bu yazımızda Sosyal Güvenlik Kurumu’nun karşılıksız para ödemesi yaptığı bu uygulama hakkında tüm bilinmesi gerekenleri bulabilirsiniz. Öncelikle kurumun yaptığı karşılık para ödemesi işlemleri arasında ihtiyaç sahiplerine verilen yol parası, cenaze yardımı, çeyiz ödemesi, istirahat parası ve süt parası gibi daha birçok sosyal yardım ile para ödemesi bulunuyor. Peki, bu yardımlardan nasıl yararlanılabilir? Söz konusu karşılıksız para ödemesini kimler alabilir? İşte detaylar…

Yol Parası

Yol ve Gündelik Ödemesi adı verilen bu uygulama Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılan sosyal yardımlar arasında yer almaktadır. Sigortalı kişinin kendisine veya bakmakla yükümlü bulunduğu hak sahipleri olan anne, baba, eş ve çocuklara PTT aracılığıyla gerçekleştirilen ödemedir.

Yol ve Gündelik Ödemesi uygulamasında hak sahibi olmak için kişinin tıbbi (organ nakli, kontrolü, kanser tedavisi vb acil durumlar) ve zorunlu sebeplerden ötürü yerleşim yeri dışında başka bir hastaneye sevki gerekmektedir. Bu duruma uyan vatandaşlar hak sahibi olduklarını SGK il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine ispatlayarak başvuruda bulunabilirler. Söz konusu yol parası 5 yıl içinde kurumdan alınabilir.

Cenaze Yardımı

Ölen kişinin adına verilen bu yardımda 360 günlük sigorta primi yaptırılması temel koşul olarak görülmektedir. Öte yandan kişinin vefat ettiği günde sigortalı olmasına bakılmıyor. Telaş ve ölümün acısıyla unutulan bu ödeme için 5 yıllık bir zaman aşımı söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla 5 yıl sonunda bu haktan yararlanmak mümkün olmamaktadır. Cenaze yardımı ödeneği içinde bulunduğumuz 2019 yılı itibarıyla 716 lira olarak belirlenmiştir.

Ödeneği almak için öncelik ölen kişinin eşine ve çocuklarına verilmektedir. Ancak eş ve çocuklarının olmaması durumunda anne, baba veya kardeş alabiliyor.

Çeyiz

Yetim kalan kız çocuklarına maaş bağlanmasının yanında, evlenmeleri halinde de halk arasında çeyiz parası olarak belirlenen ödeme gerçekleştiriliyor. Bu ödenek SSK veya BAĞKUR’a bağlı bir anne veya babanın vefatı sonucu yetim kalmış olan kız çocuklarına verilmektedir. 24 maaş tutarında olduğu bilinen bu ödenek kız çocuğunun evlenmesi durumunda toplu olarak ödenmektedir. Başvuruların doğrudan SGK’ya yapılması gerekmektedir.

İş Görmezlik

Sigortalı çalışan herhangi bir nedenle işine devam edemediği takdirde rapor alarak istirahat edebilmektedir. Ancak bu durumda iş görmezlik raporu bulunan çalışanlara, söz konusu süre boyunca ödemeyi işveren yerine Sosyal Güvenlik Kurumu yapmaktadır. Bu ödemeye iş görmezlik ödeneği, halk arasında da istirahat parası adı verilmektedir. Ödemede baz alınan tutar son 3 aylık kazanca göre yapılmaktadır. Ödemeler hak sahiplerinin adlarına özel olmak kaydıyla PTT üzerinden yatırılarak yapılır. Hak sahipleri söz konusu iş görmezlik ödemeleri e-Devlet üzerinden kontrol edebilir.

Süt Parası

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emzirme ödeneği adı verilen süt parasında, anne veya eşin SSK ya da BAĞKUR’a bağlı bir sigortalı olması gerekmektedir. Bunun yanında yine ya annenin ya da babanın en az 120 günlük priminin ödenmiş olmasına bakılmaktadır. Söz konusu süt parası için belirlenen hak süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. 2019 yılı itibarıyla 178 lira olarak belirlenen bu tutar, 5 yıl içinde talep edilmezse hak kaybı yaşanır. Başvurular SGK il müdürlüklerine ve sosyal güvenlik merkezine yapılmaktadır.