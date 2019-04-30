SGK Hastane ve Eczanelere Ceza Yağdırdı!

Sosyal Güvenlik Kurumu denetçi ve yetkilileri, birçok sağlık kuruşunda yaptığı incelemelerde skandal uygulamaları tespit ederek gün yüzüne çıkardı. Denetmenlerin özel olarak mercek altına aldığı ülke çapındaki birçok hastane, eczane ve diğer sağlık kuruluşları ile ilgili olarak yaptığı incelemelerde ortaya çıkan usulsüzlükler gündeme bomba gibi düştü. Yetkili Sosyal Güvenlik Kurumu görevlilerin imzasını attığı incelemelerin sonucunda sağlık hizmetleri alanında Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 32 milyon lira zarara uğratıldığı belgelendi. Söz konusu usulsüzlükleri uygulayan tüm sağlık kuruluşlarına kesilen para ceza ise 1 milyar Türk lirasını aştı. Denetlemeler sonucu doktorları ve nitelikli personelleri asgari ücret üzerinden çalışıyormuş gibi gösterene 470 sağlık kuruluşu tespit edildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK) geçen yıl gerçekleştirilen denetim sonuçlarını 2018 yılı faaliyet raporuna ekledi. Bu rapor incelendiğinde söz konusu sağlık kuruluşlarına yapılan denetimler sonucu ortaya çıkan tablo adeta dudak uçuklattı. Skandal uygulamaların gün yüzüne çıkmasının ardından usulsüzlük yapan sağlık kuruluşları, hastaneler ve eczanelere para cezası yağdı.

Denetimler Sağlık Sektörü Üzerine Yoğunlaştı

Sosyal Güvenlik Kurumu, sigorta konusunda suistimali önlemek amacıyla hastaneler başta olmak üzere, tıp merkezi, eczane, diyaliz merkezi, optikçiler gibi sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlara yönelik planlı veya plansız denetimler yapmayı sürdürüyor. Öğrenilen bilgiye göre Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından geçtiğimiz sene 114 hastane, 444 eczane ve 180 adet diğer sağlık kuruluşları mercek altına alındı. SGK’lı denetimciler ve yetkililerin planlı gerçekleştirdiği denetimler sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 7 hastane, 3 eczane ve 4 adet diğer sağlık tesisiyle yapılan sözleşmelerin iptali istendi. Bu kurumların kapılarını kapatmaları talebinin verildiği denetlemeler sonucunda ülke çapında toplam 278 bin 997 kişinin sağlık hizmetlerinden usulsüz olarak yararlandığı tespit edildi.

SGK’ya Zararı 32.1 Milyon Lira!

Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından düzenlenen denetimlerde, birçok vatandaşın sağlık sektöründe yapmış olduğu usulsüzlükler tek tek ortaya çıktı. Denetmenlerin çabasıyla gün yüzüne çıkarılan kurum suistimalinin meydana getirdiği tablo ise adeta dudak uçuklattı. Denetmenler, sağlık hizmetleri sektöründe 32.1 liraya varan kurum zararı olduğunu tespit etti. Yetkililer bu konuda usulsüzlük yaptığı tespit edilen hastaneler başta olmak üzere, eczane ve diğer sağlık birimlerine sağlık hizmet sözleşmesi gereği toplam 1 milyar 29 milyon liraya varan para cezası uygulanması gerektiğini kaydetti.

143 Bin İşçi Kayıt Dışı Olarak Tespit Edildi

Sosyal güvenlik Kurumu’nun 2018 yılı faaliyet raporunda yer alan denetimler sonucu kayıt dışı istihdamın sadece birkaç faaliyet grubuna mal edilemeyecek kadar geniş kapsamlı olduğu ortaya çıkarıldı. Sağlık sektöründe hemen hemen bütün faaliyet alanlarında değişik oran ve şekillerde yaşanıldığı tespit edilen kayıt dışı istihdam denetlemeler sonucu birer birer tespit edildi.

SGK denetmenleri geçtiğimiz yıl söz konusu denetlemeler kapsamında 257 bin çalışanın bulunduğu 8 bin 176 işyerini denetledi. Söz konusu işyerlerinde toplamda bin 956 kişinin kayıt dışı olarak istihdam edildiğini ve 3 bin 882 kişinin de sahte sigortalı olarak çalıştırıldığını tespit etti.

Kurumun kayıt dışı istihdamı önlemek amacıyla gerçekleştirdiği bu denetmelerde 143 bin 391 kişinin de sigortasız olarak çalıştığı belgelendi. Bu kapsamda yer alan 122 bin kişinin işçi olarak, geri kalan kısmının ise işverenler ve emekli işçilerden oluştuğu tespit edildi.

19 Bin İşçi Sahte Sigortalı

Sosyal Güvenlik Kurumu 2016 yılında başlattığı uygulama ile sahte işyeri ve sahte sigortalılarının tespitinde özel olarak programlanmış istatistik analizi yazılımını kullanıyor. Bu yazılıma göre sahte olma ihtimali yüksek olarak görülen 352 işyerine denetmenler tarafından incelemede bulunuldu. Yapılan denetimler sonucu 352 işyerinden 211’inin sahte olduğu fark edildi. Ayrıca bu işyerlerinde istihdam edilen 18 bin 882 kişinin de sahte olarak sigortalandığı tespit edildi.

Sahte Sigortalıların Primleri SGK’ya Gelir Oluyor

Sigortasının sahte olduğu tespit edilen kişilerin sigortalılığı anında iptal ediliyor. Bununla birlikte sahte olarak sigortalı gösterildikleri süre de geçersiz kabul ediliyor. Ayrıca bu süreçte yatırılmış tüm prim ödemeleri SGK’ya gelir olarak kaydediliyor. Uygulamalar bununla da sınırlı kalmıyor. Sahte sigorta yaptıran kişi SGK üzerinden herhangi sağlık hizmetlerinden yararlanmışsa, ödenen tedavi giderlerinin tamamı faiziyle birlikte sahte sigortalı olan kişiden geri alınıyor.