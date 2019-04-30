Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 16:51 TSİ- Magazin G: Bugün 16:56 TSİ

Söz 81. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Söz bu hafta yeni bölümüyle hayranlarının karşısına çıkacak. Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen ve her bölümü nefesler tutularak izlenen Söz dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Söz 81. bölüm fragmanı ve yeni bölümde olacaklar…

Söz 81. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! mask
Büyütmek için resme tıklayın

Söz 81. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Merakla Beklenen Yeni Bölümde Neler Olacak?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Söz bu hafta yeni bölümüyle hayranlarının karşısına çıkacak. Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen ve her bölümü nefesler tutularak izlenen Söz dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Söz 81. bölüm fragmanı ve yeni bölümde olacaklar…

Son günlerde mayıs ayında final yapacağı konuşulan Star TV’nin sevilen dizisi Söz yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin hayranları yeni tanıtım filminin yayınlanmasıyla sosyal medya başta olmak üzere internet üzerinde birçok platformda, yeni bölümde neler yaşanacağını konuşmaya devam ediyor. Nefes kesen senaryosu ve başarılı oyunculuklarıyla Türk televizyon yapımları arasında kendine başarılı bir yer edinen Söz dizisi, geniş izleyici kitlesiyle ekranlardaki yerini alıyor.

Star TV ekranlarından her pazartesi akşamları hayranlarıyla buluşan Söz dizisinin yapımını TIMS&B Productions üstleniyor. Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın işbirliği ile ekranlara gelen dizide sona yaklaşılıyor. Türk televizyon yapımlarının aranan yüzlerinden olan ve birbirinden başarılı isimlerin başrollerini paylaştığı Söz dizisi bu sezon final yapacak. Özellikle yayın günleri olan pazartesi akşamları sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girmeyi başaran Söz dizisinin mayıs ayında final yapacağı kesinleşti. Yapımcılar tarafından kamuoyuna ve dizinin hayranlarına yapılan açıklamada sevilen dizinin sona geldiği belirtilmişti. Bu sezon Türk televizyon ekranlarına veda edeceği kesinleşen Söz dizisini hayranları her ne kadar bu haber ile büyük bir üzüntü içine girdiyse de geride kalan bölümleri büyük bir ilgiyle takip etmeye devam ediyor.

Söz 81. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Dizide Sona Yaklaşırken Heyecan Artıyor!

Geride kalan 3 sezonda etkileyici senaryosu ve başarılı oyunculukları ile geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Söz dizisinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Hem televizyon kanalından hem de internet üzerinden aynı anda dizinin hayranlarına sunulan tanıtım filmlerini izleyen Söz dizisinin takipçileri fragmanda yaşananlardan sonra yeni bölümü iple çekmeye başladı. Söz 81. bölüm 6 Mayıs Pazartesi günü her hafta olduğu gibi yine aynı saatte Star TV ekranlarından izleyiciler ile buluşacak.

Söz Dizisi Geçen Bölümde Neler Oldu? İşte Söz 80. Bölüm Özeti

Geniş bir izleyici kitlesi tarafından her hafta büyük bir heyecan ile takip edilen Söz dizisin son bölümü yine nefesleri kesmeye yetti.Söz dizisinin geride bıraktığımız hafta yayınlanan bölümünde de nefesler tutuldu. Her dakikası büyük bir gerilim içinde geçen dizide bu bölümü kaçıranlar Söz 80. bölüm özeti hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte Söz dizisinin son bölümünde yaşananlar…

Yavuz’un dâhiyane planları sonunda meyvelerini vermeye başlar. Bu planların neticesinde kıskıvrak yakalanan Dragan yargı önünde hesap vermekle yüz yüze kalır. Tutuklanan Dragan adalet önüne çıkarılır.

Tim Eylem’in zor durumda olduğunun bilgisini aldıktan sonra harekete geçer. Eylem’i içinde bulunduğu zor durumdan çıkarmak için önüne kim gelirse birer birer indirir. Ancak görevin sonunda Tim başarılı bir şekilde Eylem’e ulaşsa da onu kafasına silah dayanmış bir vaziyette bulur.

Yavuz ve Kopuk, gizli araştırmalarını sürdürmeye devam ederler. Linda’dan hayati öneme sahip bilgileri aldıktan sonra terör devleti planlarının arkasındaki gizli isimleri gün yüzüne çıkarmak için harekete geçerler. Büyük patrona ulaşabilecekleri bir adres ele geçiren ikili, sona ulaşmak için büyük bir gizlilik içinde planlarını uygulamaya koyarlar.

Bu arada hiç beklenmedik bir şekilde İstanbul’da yaşanan bir terör saldırısı herkesi sarsar. Halk otobüsünde silahlı bir terörist El Muğdar’ın serbest bırakılması amacıyla terör saldırısı yapar. Katliam girişiminde bulunan teröriste derhal müdahale edilir.

Yavuz’un zekice planları sonucu kıskıvrak yakalanan Dragan ve en yakın adamı Sadık, harekat merkezine getirilerek burada çapraz sorgula alınır. Ancak Dragan tehditlerine devam etmektedir. Eğer serbest bırakılmazsa İstanbul’un her yerinde büyük patlamalar ve diğer terör saldırıları olacağını söyler. Fakat Eylem ve Yavuz da boş durmayıp çapraz sorguda önemli bilgiler elde edinirler.

Söz Dizisi Ne Zaman Final Yapacak?

Daha önce mayıs ayında final yapacağı sevilen dizinin yapımcıları tarafından açıklanmıştı. Söz dizisinin son bölümü belli oldu. Star TV ekranlarının sevilen dizisi Söz bu sezon mayıs ayının son haftasında yayınlanacak olan 84. bölümü ile Türk televizyon ekranlarına veda edecek.

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 16:51 TSİ Ankara- Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket İş Hukuku'nda Zorunlu Arabuluculuk Nedir?
Nihat Doğan’a Hapis ve Para Cezası mask
Nihat Doğan’a Hapis ve Para Cezası
Hercai Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? mask
Hercai Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?
Nusret O Davayı Kaybetti mask
Nusret O Davayı Kaybetti
Yavuz Bingöl’e İcra Şoku mask
Yavuz Bingöl’e İcra Şoku
Ziynet Sali'ye Sahnede Pasta Sürprizi mask
Ziynet Sali'ye Sahnede Pasta Sürprizi
Kuzgun 12. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! mask
Kuzgun 12. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Ankara'da Kaza: Otomobil, 2 TIR'la çarpıştı: 4 yaralı mask
Ankara'da Kaza: Otomobil, 2 TIR'la çarpıştı: 4 yaralı
Türk Hukuk Enstitüsü Genel Kurul Toplantısı ATO'da Yapıldı mask
Türk Hukuk Enstitüsü Genel Kurul Toplantısı ATO'da Yapıldı
Altındağ Belediyesi Arı Gibi Çalışıyor mask
Altındağ Belediyesi Arı Gibi Çalışıyor
Dışişleri Bakanlığı:"Portekiz Parlamentosu’nun Yaptığı Açıklamayı Reddediyoruz.’’ mask
Dışişleri Bakanlığı:"Portekiz Parlamentosu’nun Yaptığı Açıklamayı Reddediyoruz.’’
Çetin: 2020 Olimpiyatları Atletizmde Dönüm Noktası Olacak mask
Çetin: 2020 Olimpiyatları Atletizmde Dönüm Noktası Olacak
Başkan Mehmet Yiğiner: Galibiyet sürpriz değil, iddialıyız mask
Başkan Mehmet Yiğiner: Galibiyet sürpriz değil, iddialıyız

GALERİ

Dilber Ay Kimdir? mask
Dilber Ay Kimdir?
Hülya Avşar Kimdir? mask
Hülya Avşar Kimdir?
Kemal Sunal Kimdir? mask
Kemal Sunal Kimdir?
İşitme engelli atıcı Habip Yeşilöz'ün başarısı mask
İşitme engelli atıcı Habip Yeşilöz'ün başarısı
Ankara'da Otomobilin Motoruna Giren Kediyi Çıkarmak İçin Seferber Oldular mask
Ankara'da Otomobilin Motoruna Giren Kediyi Çıkarmak İçin Seferber Oldular
SANATÇI DİLBER AY, HAYATINI KAYBETTİ mask
SANATÇI DİLBER AY, HAYATINI KAYBETTİ
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL