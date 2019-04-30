Söz 81. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Merakla Beklenen Yeni Bölümde Neler Olacak?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Söz bu hafta yeni bölümüyle hayranlarının karşısına çıkacak. Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen ve her bölümü nefesler tutularak izlenen Söz dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Söz 81. bölüm fragmanı ve yeni bölümde olacaklar…

Son günlerde mayıs ayında final yapacağı konuşulan Star TV’nin sevilen dizisi Söz yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin hayranları yeni tanıtım filminin yayınlanmasıyla sosyal medya başta olmak üzere internet üzerinde birçok platformda, yeni bölümde neler yaşanacağını konuşmaya devam ediyor. Nefes kesen senaryosu ve başarılı oyunculuklarıyla Türk televizyon yapımları arasında kendine başarılı bir yer edinen Söz dizisi, geniş izleyici kitlesiyle ekranlardaki yerini alıyor.

Star TV ekranlarından her pazartesi akşamları hayranlarıyla buluşan Söz dizisinin yapımını TIMS&B Productions üstleniyor. Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın işbirliği ile ekranlara gelen dizide sona yaklaşılıyor. Türk televizyon yapımlarının aranan yüzlerinden olan ve birbirinden başarılı isimlerin başrollerini paylaştığı Söz dizisi bu sezon final yapacak. Özellikle yayın günleri olan pazartesi akşamları sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girmeyi başaran Söz dizisinin mayıs ayında final yapacağı kesinleşti. Yapımcılar tarafından kamuoyuna ve dizinin hayranlarına yapılan açıklamada sevilen dizinin sona geldiği belirtilmişti. Bu sezon Türk televizyon ekranlarına veda edeceği kesinleşen Söz dizisini hayranları her ne kadar bu haber ile büyük bir üzüntü içine girdiyse de geride kalan bölümleri büyük bir ilgiyle takip etmeye devam ediyor.

Söz 81. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Dizide Sona Yaklaşırken Heyecan Artıyor!

Geride kalan 3 sezonda etkileyici senaryosu ve başarılı oyunculukları ile geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Söz dizisinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Hem televizyon kanalından hem de internet üzerinden aynı anda dizinin hayranlarına sunulan tanıtım filmlerini izleyen Söz dizisinin takipçileri fragmanda yaşananlardan sonra yeni bölümü iple çekmeye başladı. Söz 81. bölüm 6 Mayıs Pazartesi günü her hafta olduğu gibi yine aynı saatte Star TV ekranlarından izleyiciler ile buluşacak.

Söz Dizisi Geçen Bölümde Neler Oldu? İşte Söz 80. Bölüm Özeti

Geniş bir izleyici kitlesi tarafından her hafta büyük bir heyecan ile takip edilen Söz dizisin son bölümü yine nefesleri kesmeye yetti.Söz dizisinin geride bıraktığımız hafta yayınlanan bölümünde de nefesler tutuldu. Her dakikası büyük bir gerilim içinde geçen dizide bu bölümü kaçıranlar Söz 80. bölüm özeti hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte Söz dizisinin son bölümünde yaşananlar…

Yavuz’un dâhiyane planları sonunda meyvelerini vermeye başlar. Bu planların neticesinde kıskıvrak yakalanan Dragan yargı önünde hesap vermekle yüz yüze kalır. Tutuklanan Dragan adalet önüne çıkarılır.

Tim Eylem’in zor durumda olduğunun bilgisini aldıktan sonra harekete geçer. Eylem’i içinde bulunduğu zor durumdan çıkarmak için önüne kim gelirse birer birer indirir. Ancak görevin sonunda Tim başarılı bir şekilde Eylem’e ulaşsa da onu kafasına silah dayanmış bir vaziyette bulur.

Yavuz ve Kopuk, gizli araştırmalarını sürdürmeye devam ederler. Linda’dan hayati öneme sahip bilgileri aldıktan sonra terör devleti planlarının arkasındaki gizli isimleri gün yüzüne çıkarmak için harekete geçerler. Büyük patrona ulaşabilecekleri bir adres ele geçiren ikili, sona ulaşmak için büyük bir gizlilik içinde planlarını uygulamaya koyarlar.

Bu arada hiç beklenmedik bir şekilde İstanbul’da yaşanan bir terör saldırısı herkesi sarsar. Halk otobüsünde silahlı bir terörist El Muğdar’ın serbest bırakılması amacıyla terör saldırısı yapar. Katliam girişiminde bulunan teröriste derhal müdahale edilir.

Yavuz’un zekice planları sonucu kıskıvrak yakalanan Dragan ve en yakın adamı Sadık, harekat merkezine getirilerek burada çapraz sorgula alınır. Ancak Dragan tehditlerine devam etmektedir. Eğer serbest bırakılmazsa İstanbul’un her yerinde büyük patlamalar ve diğer terör saldırıları olacağını söyler. Fakat Eylem ve Yavuz da boş durmayıp çapraz sorguda önemli bilgiler elde edinirler.

Söz Dizisi Ne Zaman Final Yapacak?

Daha önce mayıs ayında final yapacağı sevilen dizinin yapımcıları tarafından açıklanmıştı. Söz dizisinin son bölümü belli oldu. Star TV ekranlarının sevilen dizisi Söz bu sezon mayıs ayının son haftasında yayınlanacak olan 84. bölümü ile Türk televizyon ekranlarına veda edecek.