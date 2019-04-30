Gençlerbirliği Süper Lig İçin Gün Sayıyor!

Spor Toto 1. Lig’in 31. hafta müsabakasında ligin sonuncu sırasında bulunan Kardemir Karabükspor’a konuk olan lider Gençlerbirliği 29 yıl aradan sonra düştüğü 1. Lig’ten tekrar Süper Lig’e çıkmak için gün sayıyor. Daha önce ligden düşmesi kesinleşmiş olan Kardemir Karabükspor karşısında zorlanmayan başkent ekibi artık gelecek sezonda Süper Lig’de yer almayı garantilemek üzere…

Karabük’te Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda oynanan müsabakadan 4-0 üstünlükle ayrılan başkentin kırmızı siyahlıları, Spor Toto 1. Lig’deki liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Gençlerbirliği’nin teknik direktörlüğüne getirilen İbrahim Üzülmez yönetiminde çıktığı müsabakalarda mağlubiyet yüzü görmeyen başkent ekibi, adım adım Süper Lig’e yükselmeye ilerliyor. Kardemir Karabükspor karşısında zorlanmadan 90 dakikayı tamamlayan Gençlerbirliği’nde galibiyetin mimarları Deniz Yılmaz, Erdem Özgenç, Nadir Çiftçi ve Mert Nobre oldu.

Müsabakanın 20. dakikasında Gençlerbirliği Deniz Yılmaz’ın golüyle öne geçti. Tamamen Kırmızı siyahlı ekibin kontrolünde geçen ilk yarıda 31. dakikada Erdem Özgenç’in attığı gol ile fark 2’ye çıktı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Gençlerbirliği’nin futbolcuları 63. dakikada penaltıdan Nadir Çiftçi’nin topu ağlara göndermesiyle 3. golü de skor tabelasına yazdırmış oldu. Oldukça rahat bir şekilde galibiyet elde eden başkentin kırmızı siyahlılarında son sözü 86. dakikada Mert Nobre söyledi. Daha önce ligden düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor karşısında attığı 4 golle 3 puanın sahibi olan Gençlerbirliği bu müsabakadan sonra puanını 67’ye yükseltti.

Gençlerbirliği Evinde Oynayacağı Müsabakada Süper Lig’i Garantileyebilir!

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında konuk olduğu Kardemir Karabükspor maçından 3 puanla dönen Gençlerbirliği puanını 67’ye yükselterek liderliğini perçinleştirdi. 1. Lig’te Gençlerbirliği’nin ardından ikinci sırada bulunan Denizlispor’un puanı 63’te kaldı. Üçüncü sırada bulunan Hatayspor ile de 9 puanlık farkı koruyan başkent ekibi gelecek hafta evinde oynayacağı müsabakadan beraberlikle ayrılması halinde bile Süper Lig’e yükselmeyi garantileyecek. Ligin bitimine 3 hafta kala Gençlerbirliği puan hanesine 1 puan daha yazdırdığı takdirde 29 yıl aradan sonra düştüğü Spor Toto 1. Lig’den yeniden Süper Lig’e çıkacak. Öte yandan mali sorunlar ile boğuşan Kardemir Karabükspor’un daha önce ligden düşmesi kesinleşmişti. Ligin son sırasında yer alan ve 3 puan silme cezasıyla karşılaşan K. Karabükspor’un henüz puanı bulunmuyor.

Maç Sonunda Teknik Direktör İbrahim Üzülmezden Açıklamalar

Spor Toto 1. Lig’de bitime 3 hafta kala 31. hafta müsabakasında konuk olduğu Kardemir Karabükspor’u 4-0’lık net bir skorla geçen Gençlerbirliği’nde yüzler gülüyor. Bu maçta hanesine yazdırdığı 3 puanla Süper Lig kapısını aralayan başkent ekibinde teknik direktör İbrahim Üzülmez, geride kalan 3 haftada gerekli olan gayreti, isteği, arzuyu göstererek Süper Lig hedefini başarmak istediklerini dile getirdi.

Ligden düşmesi kesinleşen ve hem mali hem de sportif anlamda birçok problemle boğuşan Kardemir Karabükspor maçına kâğıt üzerinde favori olarak çıktıklarını belirten genç teknik adam, bu tür maçlarda rakibe saygının önemine vurgu yaptı. Başarılı teknik direktör İbrahim Üzülmez “2 hafta önce bu Giresunspor ile bu genç kardeşlerimiz iyi mücadele ederek berabere kalmışlardı.” diyerek maça temkinli çıktıklarını ifade etti. Buna benzer bir hataya düşmemek adına sahada oyuncularının rakibe saygı gösterdiklerini ve iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirten Üzülmez, zor durumda olan rakiplerinde genç oyuncuların ortaya koymuş olduğu mücadelenin takdir edilip alkışlanması gerektiğini kaydetti.

“Karabükspor’un Gönlümde Ayrı Bir Yeri Var”

Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Karabükspor formasını terleten İbrahim Üzülmez, takımın bu halde olmasından dolayı yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. “Bu kulüpte sayısız maçlar oynamış biri olarak stadın boş olmasını üzülerek izledim” diyerek sözlerine başlayan genç teknik adam, profesyonel olarak ilk milli takım seçmelerine gittiği takımın Karabükspor olduğunu belirtti. Çok üzgün olduğunu ve Karabükspor’un gönlünde ayrı bir yeri olduğunu ifade eden İbrahim Üzülmez, kulübün neden bu hale düştüğünün irdelenmesi gerektiğini kaydetti.

Gelecek hafta Denizlispor ile karşılaşacaklarına da dikkat çeken Üzülmez, kalan 3 haftada gayreti, isteği ve arzuyu göstererek Süper Lig’e çıkmak istediklerini kaydetti. “Süper Lig’e ulaşmak en büyük dileğimiz” diyen genç teknik adam, bu maçta genç oyuncularına fırsat verdiğini, Pazar gününe kadar en iyi şekilde hazırlık yaparak en iyi oyuncu kadrosuyla sahaya çıkacaklarını sözlerine ekledi.