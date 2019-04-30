Çankaya’da Annelere Özel Şenlik

Tüm ülke çapında yaklaşan Anneler Günü’ne özel kutlama ve etkinlikler düzenlenmeye başlandı. Bunlar arasında Ankara’da birçok merkezde Anneler Günü’ne özel olarak etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Çankaya Belediyesi de Anneler Günü kapsamında şenlik düzenleyerek tüm anneler başta olmak üzere bütün başkentlileri şenliğe bekliyor.

Ankara’da Çankaya ilçesinde bulunan Zafer Park’ta 4 – 5 Mayıs tarihlerinde düzenlenmesi planlanan şenlik programında yer alan birbirinden farklı etkinlikler şimdiden dikkat çekmeye başladı. Anneler Günü Şenliği adı altında hayata geçirilecek olan etkinlikler arasında konserlerden el emeği stantlarına, çocuklar için düzenlenen etkinliklerden, ikramlara kadar birçok farklı uygulama, başkentli vatandaşları bekliyor.

Çankaya’ya bağlı olan Birlik Mahallesi’nde bulunan Zafer Park, söz konusu Anneler Günü Şenliği’ne merkez olarak seçildi. Şimdiden merakla beklenen söz konusu Anneler Günü Şenliği Çankaya Belediyesi ve Bölge Federasyonu’nun katkılarıyla gerçekleştirilecek. Bununla birlikte Girişimci Kadınlar Projesi kapsamında yer alan kadınların stantları da yoğun ilgi göreceğe benziyor. Bu proje kapsamında bugüne kadar birçok el emeği ürünü hayata geçiren kadınlar, stantlarda ahşap eşyalardan çantalara, keçe işlerinden deri ürünlerine kadar birçok ürünü etkinliğe katılan kadınların beğenisine sunacak.

Konserler Büyük İlgi Çekecek

Anneler Günü kapsamında yurdun dört bir yanında birçok etkinlik düzenlenmeye devam ediyor. Vatandaşların heyecanla beklediği Anneler Günü kutlama programlarından biri de Ankara’da Çankaya Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu Anneler Günü Şenliği olarak dikkat çekiyor. Annelere özel olarak hayata geçirilen bu programda, tüm başkentli anneler başta olmak üzere ailenin diğer fertlerine yönelik uygulamalar ve etkinlikler de yer alacak. Özellikle küçük yaştaki çocukların eğlenceye doyacağı Anneler Günü Şenliği’nde 2 gün boyunca aralıksız eğlence ve oyunlar düzenlenecek.

Çankaya Belediyesi’nin Bölge Federasyonu ile birlikte hayata geçirdiği Anneler Günü Şenliği’nde başkentli anneleri bir de konser sürprizi bekliyor. Çankaya’ya bağlı olan Birlik Mahallesi’nde yer alan Zafer Park’a kurulacak olan sahne ile başkentlilere 2 gün boyunca muhteşem bir müzik ziyafeti sunulacak. Anneler Günü Şenliği kapsamında hazırlanan konser programında grup üyeleri sadece kadınlardan oluşan grupların olması da dikkat çekici bir detay olarak öne çıkıyor. Nitekim 4 ve 5 Mayıs tarihlerinde hayata geçirilecek olan şenlikte 2 farklı günde birebirinden farklı ünlü müzisyenler sahne alarak başkentli annelere müzik ziyafeti çekecek.

Anneler Günü Şenliği’nin ilk günü olan 4 Mayıs tarihinde, sahne Ankara merkezli ve üyeleri sadece kadınlardan oluşan bir grup olan Retro Queen grubuna emanet olacak. Saat 15.00’dan itibaren Birlik Mahallesi’nde bulunan Zafer Park’ta müzikleri ile anneleri ve çocukları başta olmak üzere tüm katılımcıları coşturacak olan Retro Queen adlı grup yaklaşık 4 saat sahnede kalacak. Birbirinden keyifli şarkıları anneler ile beraber hep bir ağızdan seslendirecek olan grup Çankaya Belediyesi’nin düzenlediği Anneler Günü Şenliği’ne katılım gösteren başkentli vatandaşlara muhteşem bir müzik ziyafeti sunacak.

Retro Queen grubunun ardından sahneye Sema Moritz çıkacak. Ünlü jazz müzisyeni saat 19.00’dan itibaren “jazz a la turka” şarkılarını başkentli anneler için seslendirecek. Ancak Ankaralı annelere yönelik olarak düzenlenen etkinlik kapsamında konserler sadece bunlarla sınırlı değil. Şenliğin ikinci günü olan 5 Mayıs tarihinde de konserler kaldığı yerden devam edecek. Yine Zafer Park’ta konumlandırılmış olan sahnede başkentli annelere müzik ziyafeti sunacak olan isimlerden, önce saat 15.00’de İlknur Yakupoğlu sahne alacak. Bir halk müziği sanatçısı olan İlknur Yakupoğlu, en sevilen şarkıları anneler ile birlikte seslendirerek keyifli anlara imza atacak. Son olarak sahneye 19.00’da ünlü keman sanatçısı Canan Andersonçıkacak. Kemanıyla en çok sevilen şarkıları seslendirecek olan müzisyenden sonra Çankaya Belediyesi’nin düzenlediği Anneler Günü Şenliği sonlanmış olacak.

Babalara Da Ödül Verilecek

Anneler Günü Şenliği kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler arasında babalara yönelik de bir tören düzenlenecek. Çankaya Belediyesi’nin katkılarıyla hayata geçirilen şenliğin ilk günü olan 4 Mayıs tarihinde, “ Baba Destek Programı”na katılan belediye personellerine sertifikaları takdim edilecek.

Çankaya Belediye Başkanı da dahil olmak üzere şenlik süresi boyunca devlet protokolünden birçok önemli ismin de hazır bulunacağı etkinlikler tamamen ücretsiz olarak vatandaşın hizmetine sunulacak. Anneler Günü Şenliği 4 ve 5 Mayıs tarihlerinde Zafer Park’ta kurulacak olan şenlik alanında hayata geçirilecek.