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Ramazan Pidesi Ankara'da 2,5 Liradan, İstanbul'da 3 Liradan Satılacak

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, "Ankara'da 300 gramlık ramazan pidesi 2,5 liradan, İstanbul'da 350 gramlık pide 3 liradan satılacak." dedi.

Ramazan Pidesi Ankara'da 2,5 Liradan, İstanbul'da 3 Liradan Satılacak mask
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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, federasyon merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ramazan pidesi fiyatlarına artan maliyetlerin yansıdığını anlatan Balcı, " Ramazan ayı geldiğinde fiyat artışının fırsatçılık olarak algılanması doğru değil." ifadesini kullandı.

Geçen yıl kilogram fiyatı 7,3 lira olan ramazan pidesi fiyatının illere göre yüzde 12-16 artışla bu sene için azami 8,5 lirayı geçmemek üzere belirlendiğini aktaran Balcı, "İstanbul'da 350 gram pide 3 liradan, Ankara ve İzmir'de 300 gramlık pide 2,5 liradan satılacak." dedi.

Kocaeli ve Bursa'da da 300 gramlık pidenin 2,5 liradan satılacağını söyleyen Balcı, "Yumurtalı bol susamlı pidemizin kilogramı ülke genelinde 10 liranın üzerinde olmayacak." diye konuştu.

Fiyatları belirlerken özveri gösterdiklerinin altını çizen Balcı, şunları kaydetti:

" Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı çalışmalar olmasa bugüne kadar ham maddemiz un ve diğer girdilerdeki artışlarla bu fiyatları açıklamak mümkün olmazdı. Bu oranlar daha farklı olurdu. Ekmeğe bakacak olursak 3 yılda ekmek fiyatlarında yüzde 25'lik bir artış söz konusu. Enflasyonu baz aldığınızda çok makul. Ocak 2016''da ekmeğin kilogram fiyatı 5 lirayken, bugün kilogram fiyatı 6 lira 25 kuruş. Aradaki fiyat artışı yüzde 25 ile sınırlı kalmış oluyor. Eğer bakanlıkların çalışmaları olmasaydı bu oranı tutturmak mümkün olmazdı."

Ankara'da ekmek fiyatlarındaki artışa da değinen Balcı, "Diğer illerde 4-5 aydan beri uygulanan artış, Ankara'da geçen haftadan beri uygulanmaya başlandı. Gündemimizde ülke genelinde İstanbul'da dahil olmak üzere ekmekte fiyat artışı söz konusu olmayacaktır. Ekmeğin kilogram fiyatının 6 lira 25 kuruşun üzerinde olması söz konusu değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün 17:04 TSİ AA Ankara- Ekonomi

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