Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusu Anketi Detayları

Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusunu Taraftar oylarıyla belirliyoruz.

Ankaragücü Yılın Futbolcusu Tamamen Taraftar oylarıyla belirlenecektir. 1 - 10 Mayıs arası oylamaya katılabilirsiniz. Oylamaya katılan taraftarlarımızdan Birinci olan futbolcuya oy verenler arasından seçilecek 5 taraftarımıza Forma ve Atkı hediye edilecektir..

Ankaragücü Anketine katılan taraftarlar arasında sayfaya yorum yapan birinciler kura ile belirlenerek süpriz bir buluşma ile forma ve atkılar taktim edilecektir.

Ankete Git....

Anket Sayfasına 2 defa oy kullanma hakkınız bulunmakta olup, anket sayfasına yorum yapılması gerekmektedir. Yorum yapanların takibi ve kura ile belirlenmesi Ankaragücü Taraftar Grubu temsilcisi Cem ÜNER tarafından organize edilmektedir.

FUTBOLCULARIMIZ

ORGILL

İLHAN PARLAK

BOYD

KITSIOU

SEDAT AĞÇAY

PAZDAN

PİNTO

DJE

SACKO

MAOLİN

FATY

ALİHAN KUBALAS

TITO

ANTE

ALTAY BAYINDIR

Ankaragücü taraftar grupları bir hayli fazla olup anarşist ve eşitlikçi yanları ile dikkat çekmektedir. Futbol sektörünün önemli yapıtaşlarından biri olan taraftar gruplarının dinamizmi oldukça önemlidir.

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