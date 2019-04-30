Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 23:21 TSİ- Spor G: Bugün 23:22 TSİ

Osmanlıspor, Afjet Afyonspor hazırlıkları başladı

Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında Cumartesi günü deplasmanda Afjet Afyonspor’la karşılaşacak olan başkent ekibi, bir günlük iznin ardından çalışmalara başladı. Teknik direktör Osman Özköylü yönetimindeki haftanın ilk antrenmanı 1 saat 20 dakika sürdü. Çalışmalara tedavisi devam Tugay Kacar katılmadı.

mask
mask
mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Afjet Afyonspor hazırlıkları başladı

Osmanlıspor, Afjet Afyonspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında Cumartesi günü deplasmanda Afjet Afyonspor’la karşılaşacak olan başkent ekibi, bir günlük iznin ardından çalışmalara başladı. Teknik direktör Osman Özköylü yönetimindeki haftanın ilk antrenmanı 1 saat 20 dakika sürdü. Çalışmalara tedavisi devam Tugay Kacar katılmadı.

Mor-sarılılar haftanın ilk antrenmanına ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ümraniyespor maçında forma giyen oyuncular takımdan ayrı çeşitli pas organizasyonunda bulunduktan sonra çalışmaları tamamlarken diğer oyuncular ise antrenmanı 5’e 2 top kapma oyunuyla devam ettirdi. Daha sonra dar alanda pas organizasyonunda bulunan oyuncular yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

# ANKARA HABER İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 23:21 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 229 25 01
Reklam bilgi
Anket Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusunu Taraftar oylarıyla belirliyoruz.
Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusu Anketi Detayları mask
Ankaragücü Yılın Başarılı Futbolcusu Anketi Detayları
Gençlerbirliği Süper Lig İçin Gün Sayıyor! mask
Gençlerbirliği Süper Lig İçin Gün Sayıyor!
Spor Toto 1. Lig'de Heyecan Dorukta mask
Spor Toto 1. Lig'de Heyecan Dorukta
Spor Toto Süper Lig'de Görünüm mask
Spor Toto Süper Lig'de Görünüm
Fatih Terim: “Önemli bir avantajı yitirdik” mask
Fatih Terim: “Önemli bir avantajı yitirdik”
Gençlerbirliği Karabükspor Karşısında Kritik Maça Çıkıyor mask
Gençlerbirliği Karabükspor Karşısında Kritik Maça Çıkıyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B
Ankara'da Kaza: Otomobil, 2 TIR'la çarpıştı: 4 yaralı mask
Ankara'da Kaza: Otomobil, 2 TIR'la çarpıştı: 4 yaralı
Türk Hukuk Enstitüsü Genel Kurul Toplantısı ATO'da Yapıldı mask
Türk Hukuk Enstitüsü Genel Kurul Toplantısı ATO'da Yapıldı
Altındağ Belediyesi Arı Gibi Çalışıyor mask
Altındağ Belediyesi Arı Gibi Çalışıyor
Dışişleri Bakanlığı:"Portekiz Parlamentosu’nun Yaptığı Açıklamayı Reddediyoruz.’’ mask
Dışişleri Bakanlığı:"Portekiz Parlamentosu’nun Yaptığı Açıklamayı Reddediyoruz.’’
Çetin: 2020 Olimpiyatları Atletizmde Dönüm Noktası Olacak mask
Çetin: 2020 Olimpiyatları Atletizmde Dönüm Noktası Olacak
Başkan Mehmet Yiğiner: Galibiyet sürpriz değil, iddialıyız mask
Başkan Mehmet Yiğiner: Galibiyet sürpriz değil, iddialıyız

GALERİ

Dilber Ay Kimdir? mask
Dilber Ay Kimdir?
Hülya Avşar Kimdir? mask
Hülya Avşar Kimdir?
Kemal Sunal Kimdir? mask
Kemal Sunal Kimdir?
İşitme engelli atıcı Habip Yeşilöz'ün başarısı mask
İşitme engelli atıcı Habip Yeşilöz'ün başarısı
Ankara'da Otomobilin Motoruna Giren Kediyi Çıkarmak İçin Seferber Oldular mask
Ankara'da Otomobilin Motoruna Giren Kediyi Çıkarmak İçin Seferber Oldular
SANATÇI DİLBER AY, HAYATINI KAYBETTİ mask
SANATÇI DİLBER AY, HAYATINI KAYBETTİ
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 7 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL