Osmanlıspor, Afjet Afyonspor hazırlıkları başladı

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Afjet Afyonspor hazırlıkları başladı

Osmanlıspor, Afjet Afyonspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında Cumartesi günü deplasmanda Afjet Afyonspor’la karşılaşacak olan başkent ekibi, bir günlük iznin ardından çalışmalara başladı. Teknik direktör Osman Özköylü yönetimindeki haftanın ilk antrenmanı 1 saat 20 dakika sürdü. Çalışmalara tedavisi devam Tugay Kacar katılmadı.

Mor-sarılılar haftanın ilk antrenmanına ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ümraniyespor maçında forma giyen oyuncular takımdan ayrı çeşitli pas organizasyonunda bulunduktan sonra çalışmaları tamamlarken diğer oyuncular ise antrenmanı 5’e 2 top kapma oyunuyla devam ettirdi. Daha sonra dar alanda pas organizasyonunda bulunan oyuncular yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.